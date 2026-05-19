Пограничники подавляют попытки врага прорваться на север Харьковщины: как работают группы дронов. Видео

Пограничники бригады "Гарт" продолжают сдерживать попытки оккупантов прорваться на север Харьковской области. Для уничтожения противника военные используют дроны.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе. Военные отметили, что наносят вражескому войску потери с помощью дронов.

По информации пограничников, разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" уничтожают вражескую силу на севере Харьковщины. Основными целями являются российские военные и транспорт, который оккупанты используют для перемещения личного состава.

Пограничники отметили, что таким образом защитники подавляют попытки врага прорваться на этом направлении.

"Пограничники "Гарта" подавляют попытки врага прорваться на север Харьковщины. Разведывательно-ударные группы БпЛА уничтожают оккупантов и транспортные средства, которые используются для подвоза вражеского личного состава", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники беспрестанно уменьшают живую силу и технику врага. Недавно подразделение пограничной службы "Стальной кордон" показало, как они уничтожают российских захватчиков, их укрытия и авто.

Также OBOZ.UA сообщал, пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

