Пограничники подняли сине-желтый флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы 23 августа подняли флаг Украины над временно оккупированными территориями. Сине-желтый флаг развевался на юге.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГПСУ. На кадрах видно, что символ украинской государственности на самые высокие точки населенных пунктов, которые находятся под контролем врага, доставили дроны.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что над оккупированными населенными пунктами региона на левом берегу Днепра в праздничный день 23 августа развеваются десятки украинских флагов. Их туда доставили благодаря дронам и мастерству пилотов БПЛА Сил обороны Украины.

"Украина всегда возвращает свое! С Днем Государственного Флага!" – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины. Традиционно в официальных соцсетях главы государства появилось поздравительное видео, где показаны моменты выдающихся для нашей страны событий, во время которых украинцев сопровождает символ единения, надежды и отваги.

– В Деснянском районе Киева 23 августа провели 10-й ежегодный легкоатлетический забег с флагом Украины. В этот раз участники происшествия несли полотнище длиной 207 метров.

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