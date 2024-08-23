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Пограничники подняли сине-желтый флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины. Видео

Марина Погорилко
War
2 минуты
1,8 т.
Пограничники подняли сине-желтый флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы 23 августа подняли флаг Украины над временно оккупированными территориями. Сине-желтый флаг развевался на юге.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГПСУ. На кадрах видно, что символ украинской государственности на самые высокие точки населенных пунктов, которые находятся под контролем врага, доставили дроны.

Пограничники подняли сине-желтый флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины. Видео
Пограничники подняли сине-желтый флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины. Видео

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что над оккупированными населенными пунктами региона на левом берегу Днепра в праздничный день 23 августа развеваются десятки украинских флагов. Их туда доставили благодаря дронам и мастерству пилотов БПЛА Сил обороны Украины.

"Украина всегда возвращает свое! С Днем Государственного Флага!" – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины. Традиционно в официальных соцсетях главы государства появилось поздравительное видео, где показаны моменты выдающихся для нашей страны событий, во время которых украинцев сопровождает символ единения, надежды и отваги.

– В Деснянском районе Киева 23 августа провели 10-й ежегодный легкоатлетический забег с флагом Украины. В этот раз участники происшествия несли полотнище длиной 207 метров.

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