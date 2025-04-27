Пограничники 'поймали' момент падения БПЛА, сбитого над Киевщиной: видео

В ночь на 27 апреля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, вражеские "Шахеды" летели на Киевскую область, в регионе работали силы ПВО.

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По меньшей мере, один из ударных БпЛА сбила мобильная огневая группа 9 пограничного завода Госпогранслужбы. Момент сбития пограничники зафиксировали на видео, опубликованном в Telegram-канале ГПСУ.

"Пограничники сняли момент падения "Shahed. Вражеский дрон-камикадзе ночью в небе Киевской области обнаружила и сбила мобильная огневая группа 9-го пограничного отряда", – говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксирован летящий в ночном небе "Шахед". В какой-то момент украинским воинам удалось попасть в него, после чего вражеский дрон стремительно полетел на землю.

Напомним, всего ночью оккупанты направили на украинские города 149 БпЛА разных типов. По состоянию на 9 часов утра подтверждено сбитие 57 вражеских дронов, еще 67 были локационно потеряны и не достигли целей. По данным Воздушных сил ВСУ, последствия атаки фиксировались на Житомирщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине, Сумщине и Черкасщине.

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