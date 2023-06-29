Пограничники получили от 'Стального фронта' пикапы и БПЛА на 15 млн

Украинские бойцы, защищающие наши границы, получили очередную партию техники для скорейшего уничтожения врагов - 10 комплексов "Валькирия" для мониторинга, корректировки и нейтрализации орков и 10 полноприводных бусов. Передала технику компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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В каждый из десяти комплексов БПЛА "Валькирия" входит 2 беспилотника. Пограничники очень благодарны за передачу, поскольку эта украинская разработка хорошо зарекомендовала себя на фронте благодаря "невидимости" для враждебного РЭБ, дальности полетов и скорости развертывания. Экипаж БПЛА составляет всего 2 человека, а комплекс может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить операции на вражеской территории в глубину до 40 км – в поисках средств ПВО, РЭБ, техники и складов БК.

"Эти дроны дают ту информацию о враге, которую ни другим способом не добьешься. А имея информацию о применении сил средств врага, мы не только эффективно его уничтожаем, но и можем сохранить свой личный состав. Мы украинцы, и мы очень ценим, когда есть украинские производители, которые производят действительно эффективные приборы наблюдения. Ведь именно этот БПЛА меньше подпадает под риск быть пораженным враждебным РЭБ", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Себало.

В Метинвесте объясняют: "Валькирию" избрали именно потому, что она может летать в сложных погодных условиях, хорошо противостоит ребу, украинские бойцы умеют ею пользоваться, и она хорошо себя зарекомендовала.

"Когда пришел запрос к нам от пограничной службы, мы пообщались с разными производителями беспилотников. И посмотрели, что зарубежные аналоги нашего аппарата, который может летать на глубину до 50 километров – от 2 до 4 миллионов гривен. А 10 наших комплексов с такими же характеристиками мы купили за 8 миллионов гривен", - пояснил руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз

Он уточнил, что авто для передачи выбирали также исходя из пожеланий пограничников - чтобы были полноприводными, ведь ездить надо по тяжелой местности.

"Бусы ребятам нужны, чтобы патрулировать границу мобильными группами. Мы постарались и нашли автомобили в хорошем состоянии, до 120 тыс пробега, некоторые даже с автоматической коробкой передач. Я надеюсь, ребятам будет комфортно на них ездить и защищать нашу границу. Сегодня в рамках" "Стального фронта" мы передали техники на 15 миллионов гривен. Но это не последняя передача для ребят", - отметил Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Ахметова Метинвест направил в поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. В общей сложности Ринат Ахметов и его бизнесы направили на военную и гуманитарную помощь более 5 млрд грн.