Пограничники получили виброкатки от БФ Вадима Столара и MK Foundation

Вадим Столар и его команда вместе с Фондом MK Foundation приобрели для защитников границы необходимые виброкатки. Об этом рассказывают Новости.LIVE.

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"Мы постоянно получаем от наших защитников ряд запросов, в частности, относительно амуниции, оборудования и техники. Наше обязательство – предлагать свою помощь и оперативно прорабатывать эти запросы. Когда к нам обратились из ГНСУ, команда Фонда сразу же начала поиски. Необходимое оборудование, а именно виброкатки, на сегодняшний день мы уже приобрели, поставили две такие машины, усиливая безопасность наших границ, – подчеркнул Вадим Столар. – Поддержка защитников Украины остается в приоритете как для меня лично, так и нашего Фонда. Итак, наши усилия продолжаются, и мы не остановимся на самой Победе".

Как отмечено в сюжете, переданная специальная техника будет играть важную роль в укреплении охраны государственной границы. Это предполагает поддержку пограничных полос в оптимальном состоянии и строительство дорог для обеспечения быстрого реагирования на возможные нарушения госграницы.

Благотворительный фонд Вадима Столара в сотрудничестве с MK Foundation предоставил нашим пограничникам вибрационные катки, что повысило эффективность их работы. Несмотря на нехватку опыта в приобретении такого оборудования, мы провели прямые консультации с представителями Госпогранслужбы, чтобы выяснить все детали. В конце концов, объединенные усилия обоих фондов позволили успешно выполнить поставленную задачу, в результате чего нужные машины были переданы пограничным подразделениям Украины", – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

Начальник Управления вооружения и инженерно-технического обеспечения Госпогранслужбы Сергей Микитюк отметил необходимость таких виброкатков для поддержания оптимального состояния государственной границы.

"У нас есть амбициозные планы по усилению инженерного аспекта вдоль западной границы. Я выражаю первоочередную благодарность Фонду Вадиму Столару и MK Foundation за предоставление такого значительного оборудования. Это действительно исключительные технические ресурсы, оперативно доставленные нам. Это имеет большое значение и является незаменимым активом", – подчеркнул Сергей Микитюк.

Стоит отметить, что всего с начала полномасштабного вторжения защитники Украины получили более 40 тысяч единиц одежды, орудий и снаряжения. Кроме того, они получили 42 единицы специализированных автомобилей повышенной проходимости, бронированные автомобили, моторные лодки и виброкатки от команды Вадима Столара. Фонд также передал бойцам 394 единицы передового технологического оборудования, среди которого, в частности, квадрокоптеры, системы борьбы с дронами, тепловизоры, видеокамеры и т.д.