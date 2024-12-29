Приграничье страдает от обстрелов: в Генштабе рассказали, на каких направлениях наступает Россия

С начала суток воскресенья, 29 декабря, по состоянию на 16:00 войска страны-агрессора РФ совершили 133 атаки на позиции Сил обороны Украины. Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь Украины, украинские защитники сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как информировали в Генштабе, от артиллерийских обстрелов России продолжают страдать приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины.

В частности, от обстрелов террористической армии россиян пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Тимофеевка, Бачевск, Сеньковка, Бериловка и Александровка, говорится в сводке.

Какая ситуация на линии столкновения 29 декабря

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Гатища.

На Купянском враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Петропавловки, Кучеривки и Лозовой. Один бой по состоянию на 16:00 продолжается.

На Лиманском направлении подразделения РФ атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Першотравневое, Надия, Макеевка, Терны, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка.

С начала суток украинские воины отбили уже 15 атак, шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, авиация России нанесла удары по населенному пункту Сергеевка.

На Северском направлении с начала суток агрессор предпринял одну тщетную попытку потеснить защитников Украины с занимаемых позиций.

На Краматорском оккупанты совершили пять штурмов близ Часова Яра. Продолжаются две атаки.

На Торецком направлении воины Сил обороны отразили две атаки в районе Щербиновки и Торецка, еще два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новоеленовка, Нововасильевка и Новоеелизаветовка.

Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отразили 22 атаки противника. Враг несет значительные потери в живой силе, информировали в Генштабе.

На Кураховском направлении захватчики 16 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. Четыре боя продолжаются.

На Времовском направлении россияне провели 17 атак вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь, Дачное и Привольное. Четыре боя продолжаются, также авиация ВС РФ нанесла удары КАБами по населенным пунктам Запорожское, Разлив и Комар, в общей сложности сбросив девять КАБов.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях агрессор активных действий не проводил.

На Курщине воины Украины отразили 16 атак, 19 боев продолжаются, кроме того, враг совершил 152 артиллерийских обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушка показали, как на Курщине эффективно обезвреживают живую силу и технику войск РФ. Оккупантов сначала накрывают артиллерией, а затем – сбросами с БпЛА и ударами FPV-дронов.

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