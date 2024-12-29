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Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,3 т.
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео

Украина продолжает операцию в Курской области. Участие в ней принимают воины 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Видео дня

Они эффективно уничтожают живую силу и технику вражеской армии. Как это происходит, защитники из 17-й ОТМБр показали на видео.

"Продолжаем ликвидацию врага на Курщине! Наши подразделения активно противодействовали наступлениям врага на Курщине. Воины 17-й ОТМБр ежедневно демонстрируют невероятное мужество и профессионализм на одном из самых сложных направлений фронта", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы удары по живой силе, укрытиям и технике оккупантов. Российскую армию "демилитаризуют" и "денацифицируют" сначала артиллерией, затем – завершают начатое сбросами с БпЛА и ударами FPV-дронов.

Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео
Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео

В бригаде также обратились к тем, кто хочет приобщиться к уничтожению врага, призвав присоединяться к рядам подразделения. Подробную информацию об условиях службы предлагают узнавать по номеру +380 98 978 0617.

Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео

Напомним, накануне, 28 декабря, ВСУ обезвредили еще 1730 захватчиков и пять танков оккупационных сил РФ.

Только на Покровском направлении отминусовано 425 оккупантов.

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