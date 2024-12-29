Украинские воины показали, как бьют врага на одном из самых сложных направлений фронта. Видео

Украина продолжает операцию в Курской области. Участие в ней принимают воины 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

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Они эффективно уничтожают живую силу и технику вражеской армии. Как это происходит, защитники из 17-й ОТМБр показали на видео.

"Продолжаем ликвидацию врага на Курщине! Наши подразделения активно противодействовали наступлениям врага на Курщине. Воины 17-й ОТМБр ежедневно демонстрируют невероятное мужество и профессионализм на одном из самых сложных направлений фронта", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы удары по живой силе, укрытиям и технике оккупантов. Российскую армию "демилитаризуют" и "денацифицируют" сначала артиллерией, затем – завершают начатое сбросами с БпЛА и ударами FPV-дронов.

В бригаде также обратились к тем, кто хочет приобщиться к уничтожению врага, призвав присоединяться к рядам подразделения. Подробную информацию об условиях службы предлагают узнавать по номеру +380 98 978 0617.

Напомним, накануне, 28 декабря, ВСУ обезвредили еще 1730 захватчиков и пять танков оккупационных сил РФ.

Только на Покровском направлении отминусовано 425 оккупантов.

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