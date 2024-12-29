ВСУ обезвредили еще 1730 захватчиков и пять танков оккупационных сил РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1730 российских оккупантов. Также обезвредили примерно 167 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 29 декабря общие потери личного состава сил агрессора в войне против нашей страны достигают уже 785 930 (санитарные и безвозвратные). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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