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ВСУ обезвредили еще 1730 захватчиков и пять танков оккупационных сил РФ – Генштаб
Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1730 российских оккупантов. Также обезвредили примерно 167 единиц военной техники и вооружения армии РФ.
По состоянию на 29 декабря общие потери личного состава сил агрессора в войне против нашей страны достигают уже 785 930 (санитарные и безвозвратные). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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