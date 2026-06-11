Пограничники точным ударом поразили места взлета и посадки дронов, а также укрытия противника. Видео

Операторы подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" Государственной пограничной службы Украины провели успешную боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря аэроразведке была выявлена активность российских пилотов FPV-дронов, после чего украинские защитники нанесли серию точных ударов по вражеским целям.

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Об этом сообщила ГПСУ, опубликовав кадры боевой работы подразделения РУБпАК "Прайм". На видео зафиксированы результаты обнаружения и поражения позиций противника с помощью беспилотных систем.

Во время выполнения боевого задания пограничники обнаружили места, откуда российские военные запускали FPV-дроны. После установления координат операторы украинских беспилотников нанесли удары по стартовым и посадочным площадкам вражеских БПЛА.

Кроме того, под огонь попали полевые укрытия и блиндажи противника. В результате операции враг также понес потери среди личного состава.

Украинские дроны фиксируют перемещения российских военных и наносят точные удары по обнаруженным целям. В ГПСУ отмечают, что такая работа позволяет не только уничтожать силы противника, но и существенно ограничивать его возможности по применению собственных беспилотников на участке фронта.

"Поражены места взлета и посадки дронов, а также укрытия противника. Кроме того, враг понес потери в живой силе", — – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины нанесли удар по вражеской логистике под Армянском, поразив колонну российских грузовиков с топливом и боеприпасами. По предварительным данным, речь идет примерно о 50 единицах техники.

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