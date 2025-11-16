Пограничники уничтожили средства связи и технику оккупантов: дрон залетел прямо в укрытие. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить потери оккупантам на северном направлении. На этот раз беспилотники попали по ряду средств связи российских военных, а также незаметно посетили одно из укрытий.

О результатах операции сообщили в пресс-службе ГПСУ. Удачную атаку совершили бойцы пограничного подразделения "Шквал".

Кроме укрытия, под ударом украинских защитников оказались средства связи и техника оккупантов.

Удачные операции пограничников

На Курском направлении бойцы-пограничники бригады "Стальной кордон" ликвидировали шесть оккупантов и уничтожили шесть вражеских укрытий.

Для поражения целей использовали дроны-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с коптеров. Они с ювелирной точностью находили врага, который пытался продвигаться, прячась в ветвях, траве и обустраивая норы-укрытия.

Вблизи Покровска пограничники "Феникса" ликвидировали "танк-черепаху", который принадлежал врагу и известен своей мощной бронезащитой.

Также отмечается, что украинские бойцы успешно бьют логистику оккупантов, оставляя их передовые позиции без поставок вооружения.

