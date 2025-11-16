Сразу два украинских дрона 'поймали' оккупанта на Сумщине. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать военных страны-аргесорки. На этот раз на Сумском направлении два дрона синхронно "поймали" российского оккупанта.

Удачную операцию провели бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов 71 ОЕБр. Воины также поделились эпическим видео ликвидации очередного оккупанта.

Другие удачные операции украинских военных

Ранее на Курском направлении бойцы-пограничники бригады "Стальной кордон" ликвидировали шесть оккупантов и уничтожили шесть вражеских укрытий.

Для поражения целей использовали дроны-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с коптеров. Они с ювелирной точностью находили врага, который пытался продвигаться, прячась в ветвях, траве и обустраивая норы-укрытия.

Также бойцы подразделения Сил специальных операций уничтожили место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ в Донецкой области. В момент удара украинскими беспилотниками в здании находился личный состав 1-й и 9-й ОМСБр. Противник стягивал живую силу. Несмотря на неблагоприятную погоду, дроны ССО успешно выполнили поставленную задачу по ликвидации захватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в течение 15 ноября Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 860 захватчиков. Кроме того, украинские военные уничтожили три танка, три боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, две РСЗО , 409 БпЛА оперативно-тактического уровня.

