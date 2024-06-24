"Освободители" вывозят в Ростов похищенных на оккупированном Донбассе мужчин: где и зачем проводят облавы

На оккупированной территории Украины российские оккупанты активизировали поиск тех, кто отказался воевать на стороне страны-агрессора. На днях стало известно о похищении кадыровцами прямо на КПП "Успенка" двух парней из Донецка. Однако это только верхушка айсберга – в регионе сейчас проходят настоящие облавы.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Похищение на КПП

В феврале 2022 года, в самом начале полномасштабной войны, жители оккупированной части Донецкой области Данил Ячменев и Сергей Савана оказались поневоле в рядах российских оккупантов. Тогда в "ДНР" полным ходом шла насильственная мобилизация и двадцатилетних парней фактически похитили с улицы и отправили в воинскую часть 08801 (1-я отдельная мотострелковая Славянская бригада) – причем сначала в Шали (Чечне).

А в сентябре того же года, еще до "присоединения" оккупированной части Украины к России, парни вернулись домой. Сейчас матери Ячменева и Саваны бьют тревогу из-за похищения их сыновей на КПП "Успенка" – это пункт пропуска на границе с Ростовской областью РФ.

"Моего сына похитили люди в военной форме и отправили в военную часть 71718, 70-й полк, без каких-либо документов, без подписания контракта. Вскоре мой сын оказался на передовой в Работино. И с 7 мая 2024 года не выходит на связь. Прошу минобороны и следственные органы обратить особое внимание на беспредел, который у нас происходит", – говорит на видео, которое выложили в местных пабликах, мать Ячменева.

Аналогичное обращение записала и мать Сергея Саваны, которая является инвалидом второй группы, и это ее единственный ребенок.

Две женщины, пытаясь добиться возвращения сыновей, ездили и в Москву на прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который им пообещал "взять дело на контроль". Но в положительном результате не уверен никто. Тем более что велика вероятность, что двое дончан уже погибли на фронте.

По информации источников OBOZ.UA на оккупированной территории, похищение двух парней было связано с тем, что их считают самовольно оставившими часть (СОЧ) еще в 2022 году.

"Никто не смотрит, что их фактически заставили служить, однако они даже не были оформлены – это обычная практика оккупантов. В том году хватали всех подряд по принципу "ты мужик – значит, идешь воевать". Под мужиком имелось в виду просто лицо мужского пола. А больной он или нет, может, многодетный отец – это уже лишнее. Кто мог – сбегал. Рассчитывали на то, что их никто не будет искать. Долгое время так и было. Однако в 2024 году, когда на оккупированной территории Донбасса стали приводить все в соответствие с российским законодательством, начались и облавы на дезертиров и СОЧей", – добавил наш собеседник.

По его мнению, скорее всего, кто-то узнал Ячменева и Савану во время пересечения границы: "Они не впервые ездили по делам в Россию, причем через ту же "Успенку", однако задержали их только весной. Говорят, что их "приняли" кадыровцы".

Но не стоит думать, что это единичный случай.

Рейды в оккупации

С весны 2024 года на оккупированных территориях действительно участились случаи насильной отправки на фронт – преимущественно в Луганской и Донецкой областях. В большинстве случаев это "отказники", которые пытались избежать службы в российских оккупационных войсках, или же те, кто там уже побывал и бросился в бега.

"На днях задержали двух братьев на Заперевальной (Буденновский район Донецка. – Ред.), которые узнали, что их разыскивают и долго прятались у друзей. Однако они решили зачем-то поздним вечером проскочить к себе домой. И, судя по всему, их сдал кто-то из соседей. Где они сейчас – неизвестно", – рассказал наш источник.

Немало подобных случаев и в Горловке, и в Макеевке. Не только по городам, но и селам оккупированной части Донбасса сейчас ездят "бригады", которые занимаются поиском беглецов.

А их родственникам звонят из "комендатуры", убеждают уговорить сдаться, а иногда за деньги предлагают "решить вопрос". Однако, утверждает наш источник в оккупации, ничем хорошим это не заканчивается.

"Тут перевешивает не жадность, а страх. Есть план по розыску беглецов, не выполнишь – то уже тебя из теплого кабинета отправят на передовую. Так что обещаниям верить нельзя", – поделился он.

Также он утверждает, что сбежавших еще в 2022 году из "непонятной армии" жителей оккупированной части Донецкой области преимущественно вывозят в Ростов. Там их "обрабатывают", они принимают присягу, а затем уже вместе с российскими "мобиками" отправляются на фронт. И единственный вариант не воевать против украинцев – это благоразумно сдаться в плен.