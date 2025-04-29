'Похоронили во дворе': жительница Мариуполя рассказала, как оккупанты убили ее сына, а затем отказались признавать его смерть. Видео

Жительница оккупированного Мариуполя рассказала, как российские захватчики во время окружения города в 2022 году убили ее сына на ее глазах. В итоге оккупационные власти оказались признавать, что он погиб от обстрела, пытаясь указать причиной в свидетельстве о смерти "сердечную недостаточность".

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Женщина отказалась подписывать такой документ, и теперь ее сын официально не считается мертвым. Видео с рассказом жительницы Мариуполя распространили в Telegram-каналах.

Женщина рассказала, что за все время полномасштабной войны ни разу не покидала Мариуполь. На ее глазах вследствие российского обстрела в апреле 2022 года погиб ее сын.

"Сыночек убитый на пороге в хате. Похоронили в своем дворе, в огороде. Он был убит 23 апреля и так пролежал двое суток на пороге накрытый", – вспоминает жительница Мариуполя.

По ее словам, в то время "груз-200" всех собирал по улицам города – "убитых, тех, кто прикопан во дворах".

"Я зашла в свой коридор, а он сзади за мной. Я прошла вот сюда за уголочек, а его тут осколки достают и убивают. Я успела за угол, а он не успел. Я даже не знала, что он за мной идет. Это было в восемь часов утра. Обстрелы всегда в восемь, вечером... Я выхожу, а он лежит. Мне надо переступить через него. И на моих глазах погиб. И я ему говорю, сыночек вставай, вставай. Смотрю – у него из-под колена фонтанчик крови идет. Я говорю, вставай, сыночек. Ножку, говорю, вылечим", – рассказала женщина.

Она добавила, что перед этим она с сыном выходила парня, раненого вследствие прилета снаряда, и думала, что сын также выживет, поправится.

"Мы его (раненого парня. – Ред.) три недели лечили вдвоем. У него и рука не действовала, раны были глубокие, тут (на лице. – Ред.) вырубано было, обожженый, обгоревший. Я думала, что сына ранило, что струечка крови. Он так лежит и головочка так набок. Это же было еще холодно, и шапочка чуть-чуть на глаза, видать, как он падал. Я открываю шапочку – и я ему закрываю глаза. А там трошки дальше люди жили в подвалах. Сколько я там сидела, я не помню. Кричала, помогите. Кому? Нигде никого", – со слезами рассказала жительница Мариуполя.

По ее словам, сына перехоронили его только 12 августа, "когда эксперт писал заключение о смерти". Однако в морге неожиданно заявили, что он якобы "умер от сердечной недостаточности".

"А когда перехоронили и этот же дигноз был установлен, что в жизненно важные органы – вот такой осколок. Мгновенная смерть. Он не пискнул, сзади меня идет, звука не подал. Хожу я в морг, мне дают заключительную бумажку – "умер от сердечной недостаточности". "Умер". А я и говорю девочкам этим, какой, говорю, умер, он у меня на глазах убит, есть свидетели, хоронили его. У меня же был протокол, что осколком он убитый, мгновенная смерть. Ну, а что они скажут. И я не взяла этот протокол".

Женщина продолжила ходить в морг и добиваться правды. В конце-концов ей предложили взять свидетельство со словами, что причина смерти "не установлена".

"И так я не имею документа. Ничего у меня нет. В морге бумажка есть, что смерть не установлена, а я не взяла. И у меня нет свидетельства ни о смерти, ни убитом. Он у меня считается как живой. А табличка на кладбище есть, я хожу на кладбище, они мне другое дают заключение, смерть неустановлена. Так устанавливайте", – сказала жительница Мариуполя.

Украинский журналист Денис Казанский, комментируя видео, указал, что именно так военные преступники РФ скрывают масштабы своих преступлений.

"Можно только догадываться скольким погибшим гражданским в оккупированных городах вот так вписали в документы "смерть по естественным причинам", чтобы исключить их из статистики жертв российских обстрелов", – написал он в своем Telegram-канале.