Заметают следы преступлений: оккупанты уничтожили архивы захоронений за период 2021-2024 годов под Мариуполем

Россияне продолжают уничтожать доказательства многочисленных преступлений, совершенных оккупантами на оккупированных территориях. После сноса развалин Мариупольского драмтеатра, где российские бомбы убили сотни мирных людей, они принялись за уничтожение архивов захоронений за период с 2021 по 2024 год.

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Так, в населенном пункте Старый Крым ликвидированы карты захоронений неидентифицированных тел, документы о распределении по могилам массовых захоронений по учетным номерам и так далее. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, в прошлом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россия скрывает собственные преступления не только новым склепом, похожим на Драмтеатр. Есть вещи гораздо хуже, но эффективнее", – констатировал он.

Андрющенко отметил, что получил информацию об уничтожении администрацией городского кладбища в оккупированном населенном пункте Старый Крым архивов захоронений за 2021-2024 годы.

"Теперь ни карты захоронений неустановленных трупов, ни распределения по могилам массовых захоронений по учетным номерам, ни регистрации захоронения мест установленных умерших от естественных причин оккупации. Ничего. Теперь установить хоть что-то по документам невозможно", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что значительная часть мариупольцев "массово искала и не находила своих близких по новым секторам".

"Не знаю, какое должно быть у этого название, но "часть геноцоидальной политики" явно недостаточно сильно", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты готовят показательное празднование 9 мая в Мариуполе. В городе уже рябит в глазах от развешанных повсюду российских триколоров и георгиевских лент.

Также сообщалось, что оккупанты расширяют свое военное присутствие в Мариуполе, в частности зафиксировано появление нескольких новых военных баз.

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