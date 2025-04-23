Развешивают флаги: оккупанты готовят показательное празднование 9 мая в Мариуполе. Видео

Российские захватчики усиленно готовятся к показательному празднованию 9 мая в оккупированном Мариуполе. Город заполонили триколоры РФ и георгиевские ленты.

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Об этом в своем Telegram сообщил Мариупольский городской совет. Там обнародовали фото и видео с российской символикой.

"Фотофакт, российские оккупанты готовят Мариуполь к показательному "празднованию дня победы". Во временно оккупированном городе, ставшем символом разрушительной войны россиян, планируют устроить праздник "победобесия", – говорится в сообщении.

В городе продолжаются работы для встречи 9 мая. На фотографиях можно увидеть общественный транспорт, который россияне оклеили георгиевскими лентами и другой подобной символикой.

Напомним, россияне планируют снести уцелевшие здания в историческом районе оккупированного Мариуполя. Вместо них захватчики хотят построить общественно-деловой центр. Таким образом враг стирает историю города и оставляет жителей без домов.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Мариуполя захватчики намерены построить новые жилые дома для россиян. Застройка планируется на территории между площадью Свободы и Мариупольским государственным университетом.

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