Оккупанты хотят снести уцелевшие здания в историческом районе Мариуполя: в сети объяснили, что задумал враг

Российские захватчики планируют снести уцелевшие здания в историческом районе оккупированного Мариуполя. Вместо них россияне хотят построить общественно-деловой центр.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил экссоветник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты таким образом стирают историю города и оставляют жителей без домов.

"Россияне собираются снести почти 2,5 квадратных километра (более 6 км по периметру) частных домов в исторической части "Гавань" в Мариуполе. На их месте планируют построить общественно-деловой центр", – говорится в сообщении.

Андрющенко объяснил, что в этом районе находится последняя уцелевшая историческая часть Мариуполя. Здесь был первый порт, давший городу развитие.

"Здесь жила история. И вся она в этом месте почти не пострадала. Однако. Кого это интересует, да?" – отмечено в сообщении.

Экссоветник городского головы Мариуполя добавил, что проект уже презентовали, и теперь ожидается его реализация. Демонтаж начнется уже в этом году.

"Главный вопрос – а куда людей из жилой застройки? Снова – на улицу? Скорее, да. Вот он, улучшение от "русского мира", – констатировал Андрющенко.

Напомним, россияне продолжают строить транспортный узел во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. За счет новых дорог враг надеется улучшить собственную военную логистику. По замыслу оккупантов, железнодорожная ветка должна связать Мариуполь и российский Ростов.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Мариуполя захватчики намерены построить новые жилые дома для россиян. Застройка планируется на территории между площадью Свободы и Мариупольским государственным университетом.

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