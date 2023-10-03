'Пока другие делают заявления, мы действуем': в Польше отремонтировали первые украинские Leopard 2

Польская оружейная компания Polska Grupa Zbrojeniowa завершила ремонт первых украинских танков Leopard 2. После восстановления техника уже вернулась на поле боя.

Также предприятие продолжает ремонтные работы над следующими танками. Об этом Polska Grupa Zbrojeniowa сообщает в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Руководство предприятия отметило, что занимается не провозглашением заявлений, а реальными действиями. Первые украинские такни Leopard 2 были срочно отремонтированы на заводе "Бумар-Лабенды".

"Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, срочно отремонтированные в Бумар-Лабендах. Продолжаются работы над следующими машинами", – говорится в сообщении.

Кроме того, на предприятии заявили, что занимаются постоянным расширением сотрудничества с Украиной в сфере поставок боеприпасов, запасных частей и сервисного обслуживания техники. В компании подчеркнули, что поддерживают Украину на постоянной основе, расставляя приоритеты внутри рабочих команд.

Видео дня

Польская оружейная компания напомнила, что с начала полномасштабной войны подписала ряд двусторонних соглашений в различных сферах с крупнейшими предприятиями украинского оборонного комплекса. Предприятие заверило, что старается отвечать текущим потребностям украинской армии, что позволяет получить наилучший и быстрый эффект.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребовали от Польши объяснений касательно военной поддержки Украины. Американские власти обеспокоены заявлениями польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия для ВСУ.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет в случае получения польской армией нового вооружения.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил, почему отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС. По его словам, он отклонил приглашение из-за спада польско-украинских отношениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!