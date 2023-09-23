США добиваются от Польши разъяснений касательно поддержки Украины: почему разгорелся скандал и есть ли риски – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки потребовали от Польши объяснений касательно военной поддержки Украины. Американские власти обеспокоены заявлениями польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия для ВСУ.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, разногласия между Варшавой и Киевом пока не привели к появлению трещин в единстве коалиции, которая поддерживает Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Пентагона на условиях анонимности рассказал, что польские официальные лица открыто начали высказываться о вероятности прекращения военной помощи Украине. В то же время он заверил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Стоит отметить, что заявление Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине поставило под сомнение единство, которое определяло отношения соседних стран. В США обеспокоены, что разногласия на фоне поставок украинского зерна, рисковали подорвать европейскую солидарность с Украиной против российской агрессии.

Видео дня

Однако представитель Пентагона заявил, что ни заявление Моравецкого, ни разногласия между Киевом и Варшавой не приведут к развалу коалиции по поддержке Украины в борьбе против РФ. Также он добавил, что эти усилия, вероятно, растянутся на несколько лет.

В свою очередь анонимный европейский дипломат заявил, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины будет продолжаться. В то же время они отметили, что поставок оружия станет меньше. Также дипломат подчеркнул, что потеря поддержки может оказаться пагубной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО.

Напомним, польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "воздерживаться от оскорблений в адрес поляков" после выступления лидера Украины на Генассамблее ООН. Он отметил, что будет всегда защищать честь своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!