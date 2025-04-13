Пока оккупанты распивали алкоголь: агент 'Атеш' сжег танк на Донецком направлении. Фото

Украинские партизаны продолжают совершать диверсии в тылу врага на оккупированных территориях Украины. Не так давно агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сжег вражеский танк.

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Он воспользовался тем, что российские оккупанты устроили пьянку и потеряли бдительность. Подробности рассказали в Telegram-канале "Атеш".

"Агент нашего движения из состава одного из подразделений группировки войск "Центр" ВС РФ провёл успешную диверсию по повреждению военной техники в одном из населённых пунктов на Донецком направлении. Мы выжидали удачный момент, пока оккупанты восстанавливали танк и наваривали "мангал", – отмечено в сообщении.

На руку агенту движения сыграла давняя "скрепная" традиция оккупантов – злоупотребление спиртными напитками.

"В тот вечер механики по традиции отмечали вторник и распивали алкоголь, что снизило их бдительность. После поджога на их позиции начался пожар, и наш агент смог незаметно отойти в безопасное место. Сейчас он уже находится на другом направлении, и мы планируем следующий шаг. Жители оккупированных территорий активно оказывают сопротивление – эта земля никогда не подчинится врагу. Мы сделаем всё, чтобы она горела у них под ногами!" – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, ранее в движении рассказали, что оккупанты в Херсонской области саботируют приказы командования о форсировании Днепра. Чтобы не отправляться в самоубийственные штурмы, они "ломают лодки и технику".

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