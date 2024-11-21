'Пока у нас не так много сил': Зеленский не исключил, что за возвращение Крыма придется бороться дипломатическим путем

За возвращение Крыма Украине, возможно, придется бороться дипломатическим путем. Впрочем, пока на это нет достаточно ресурса.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News. Он отметил, что Украина не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской.

"Речь идет о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения. С 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем", – подчеркнул президент отвечая на вопрос, согласился ли бы он на мирное соглашение при условии, что часть украинских территорий останется РФ.

Хотя, добавил Зеленский, совершенно понятно, что Украина пока нет так много сил, чтобы с оружием в руках могли отбросить Путина к границам 1991 года.

Отвечая на вопрос по поводу аннексии Крыма, Зеленский отметил, что Украина готова "вернуть Крым дипломатическим путем".

"Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Мы понимаем, что Крым можно вернуть по дипломатическому пути", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется ни от одного метра своей суверенной территории.

Напомним, что в среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов. .