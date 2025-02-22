'Пока все обсуждают заявления Трампа': в 63-й ОМБр показали, как уничтожают вражескую технику. Видео

Пока президент США Дональд Трамп говорит о "стремлении" России завершить агрессивную войну против Украины – российские войска продолжают попытки оккупировать еще больше украинской земли. Однако на пути у "миролюбивых" захватчиков стоят украинские воины, в том числе из 63 отдельной механизированной бригады.

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Пилоты беспилотных систем 63 ОМБр непрерывно напоминают российским чужакам, что хозяевами на украинской земле являются украинцы – и превращают вражескую технику в металлолом. Результаты боевой работы показали в Telegram-канале подразделения.

"Пока все обсуждают заявления Трампа, возможные переговоры, предстоящие выборы и завершение войны, российские войска продолжают переть вперед. А пилоты ББС 63 бригады продолжают их останавливать", – отмечается в сообщении.

Через несколько дней защитники испепелили немало вражеской техники. В частности, на счету 63 ОМБр появился первый путепрокладчик БАТ-2, во времена СССР выпущенный ограниченной серией.

"Только за последние дни нашим ребятам удалось уничтожить целую гору вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые – путепрокладчик БАТ-2, редкую советскую инженерную машину, которая разработана в... Харькове", – отметили в бригаде.

Напомним, накануне на линии фронта потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 155 БПЛА оперативно-тактического уровня, 139 автомобилей и единицу спецтехники оккупантов.

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