'Покраснела' вся Украина: россияне подняли в небо носитель 'Кинжалов' и два Ту-95МС

В ночь на субботу, 15 июня, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с активностью вражеского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

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Из-за взлета этого самолета с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область РФ) по всей Украине объявили ракетную опасность. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также мониторинговые каналы сообщили о наличии двух Ту-95МС в воздушном пространстве в Саратовской области РФ. Самолеты зафиксировали в районе аэродрома "Энгельс", есть угроза пусков крылатых ракет.

В 2:47 в ряде областей начались отбои угрозы от МиГ-31К, в остальных сохранялась ракетная опасность.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что, вероятно, стратегической авиацией противника были выполнены так называемые имитационные пуски: дана команда на пуск, сделан пусковой маневр, однако самих пусков не было.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняло в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем Миг-31К. Они запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, в это время продолжалась вражеская атака дронами-камикадзе Shahed-136.

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