В Украине масштабная воздушная тревога: РФ запустила ракеты из бомбардировщиков Ту-95

Государство-агрессор Россия в ночь на пятницу, 14 июня, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101. Кроме того, в это время продолжалась атака окупантов дронами-камикадзе Shahed-136.

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Об этом было предупреждено на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По состоянию на 03:00 воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

По данным ВС, пять бортов вражеских Ту-95МС вылетели из Оленегорска в Мурманской области России. Ориентировочно в 2:00 они вышли на пусковые рубежи, а в 3:00 первые крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Украины.

Также ночью в районе российского Тамбова взлетели четыре бомбардировщика Ту-22 М3, которые являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22/32. Вражеские самолеты направлялись в сторону пусковых рубежей в Черном море, но пуски ракет так и не совершили.

По состоянию на 3:20 ракеты из Сумщины следовали курсом на запад. Еще несколько групп крылатых ракет следовали из Черниговской области в направлении Киевской.

В то же время под атакой "Шахедов" был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Позже военные сообщили, что все ракеты на границе Киевской и Черкасской области направлялись в Винницкую область.

По состоянию на 4:00 ракеты сменили курс на Староконстантинов в Хмельницкой области. Также группу ракет фиксировали в Тернопольской и Львовской областях – потом они вернулись в Хмельницкую область.

Напомним, что днем 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, ранения получили шесть человек, из них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет.

А днем 12 июня войска России ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака российских военных преступников пришлась на жилой сектор, в результате чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 12 июня раздался взрыв. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.

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