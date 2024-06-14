Силы ПВО сбили семь ракет и 17 'Шахедов' во время массированной атаки РФ на Украину

Защитники неба Украины ночью 14 июня отразили атаку России, которую та совершила 31 средством воздушного нападения. В частности, илы ПВО уничтожили семь крылатых ракет и 17 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36.

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Все их обезвредили в пределах семи регионов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По подсчетам военный, в эту ночь враг применил 17 ударных БПЛА (из Ейска) и 14 ракет воздушного, наземного базирования, среди которых:

– 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

– три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из временно оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ);

– одна аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ).

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Они уничтожили 24 вражеские цели (семь ракет Х-101/Х-555 и все "Шахеды") в Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Известно, что этой ночью под вражеской атакой был город Староконстантинов в Хмельницкой области. В Запорожье российские ракеты попали по открытому участку местности в Запорожском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Пять "Шахедов" уничтожили подразделения воздушного командования "Восход" на Днепропетровщине: два в Каменском районе и по одному – в Днепровском, Синельниковском и Криворожском.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня Россия устроила комбинированную атаку, запустив по Украине 30 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 29 вражеских средств воздушного поражения.

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