Покровск для Путина 'святой', а Сумы – следующая цель: майор Гетьман назвал проблемы врага

Для страны-агрессора России украинский город Покровск благодаря пропагандистам приобрел по-настоящему "сакральное" значение. Враги ожидают его взятия, потому что убеждены, что это будет иметь стратегическое значение. Но реальность свидетельствует, что взять город совсем непросто – враг топчется вокруг него уже не первый месяц. Почему? Потому что украинские Силы обороны эффективно отражают атаки.

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Несмотря на сложную ситуацию на Курщине и частичное отступление ВСУ, говорить о реальной опасности вторжения оккупационной армии в Сумскую область нельзя. У противника объективно нет возможностей достичь цели, в частности, взять город Сумы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Могли бы вы оценить текущую динамику на поле боя? Можно ли сказать, что Покровское направление все еще остается в приоритете для вражеской армии?

– Так оно и есть. Так как самое большое количество боевых столкновений, которые происходят в российско-украинской войне, зафиксировано именно на Покровском направлении. Но наблюдается определенное колебание этого количества, как на этом направлении, так и на всем участке фронта.

Например, вчера (23 марта. – Ред.) боевых столкновений было вдвое меньше, чем позавчера. Это показатель определенной тенденции? Конечно, можно делать и такие предположения, но это вряд ли. Мы уже видели статистику боевых столкновений, и она синусообразная, то есть то растет, то уменьшается.

С чем это связано? К примеру, с тактической ротацией россиян, с погодными условиями и еще со многим. Нам не нужно пытаться искать здесь какую-то систему или закономерность. Если сегодня или вчера количество боестолкновений уменьшилось, это не значит, что в дальнейшем оно будет продолжать уменьшаться. Думаю, через несколько дней мы вновь увидим увеличение интенсивности – от 85 до 150 боевых столкновений в сутки.

– Мы видим, что враг до сих пор не достиг города Покровск, он топчется на месте вокруг него, пытается обойти и выйти на административные границы Донецкой области, которые, наверное, планирует пересечь. По вашему мнению, почему враг не может взять Покровск?

– Причина проста: он не может продвинуться, потому что украинские войска дают отпор. Еще осенью прошлого года они немного продвинулись к западу от Покровска, мы совершили ответные четыре контрудара. Это были не глубокие рейды, на 1-2 километра, но это все равно было отражением.

Почему они не продвигаются на Покровском направлении? Потому что не могут, хотя и очень хотят этого, ведь для россиян Покровск стал чем-то вроде Бахмута, чем-то сакральным. Но даже если они возьмут Покровск, стратегически на поле боя это ничего не изменит. Но, думаю, здесь уже работает информационная, политическая составляющая этой гибридной войны.

– То есть, с военной точки зрения, взятие города Покровск не имеет большого значения для врага?

– Покровск имеет значение для нас, как и любой населенный пункт на нашей территории. Но так, как они его представляют в своих СМИ, создается впечатление, будто бы это фактически самое важное в российско-украинской войне. Это не соответствует действительности. Покровск – как Бахмут, как Авдеевка, как любой другой населенный пункт важен для нас, потому что это наша земля. Но потеря этого населенного пункта не приведет к стратегическим изменениям в этой войне. Тактически – да, но не стратегически.

– Как вы знаете, сейчас непростая ситуация для группировки ВСУ на Курщине. Мы знаем, что одной из главных целей Курской операции ВСУ была защита Сумщины от вторжения. Впрочем, есть информация о том, что враг не оставляет попыток зайти на территорию Украины на этом участке фронта. Как вы оцениваете такую опасность сегодня?

– Да, нам пришлось отойти с определенных позиций на Курщине, хотя наши войска до сих пор остаются на территории РФ. Главнокомандующий Сырский сообщил, что ВСУ отошли на позиции, откуда им будет удобно держать оборону.

Попытается ли Россия атаковать Сумщину? Вполне возможно. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский – что россияне продолжают концентрировать там свои войска и что есть опасность атаки непосредственно города Сумы.

Но учитывая расстояние от границы, от Суджи до Сум, а также возможность продвижения к границе российских войск, ожидать, что в ближайшие дни будет какая-то опасность для Сум, не стоит.