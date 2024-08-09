Покровск и Мирноград в зоне поражения ствольной артиллерии: Коваленко прояснил ситуацию на фронте

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что российские оккупационные войска продолжают продвигаться в Донецкой области, в частности, по трассе 0511 на Покровском направлении. К концу лета захватчики планируют выйти на линию Гродовка-Новогродовка, а вот для прорыва в Покровск и Мирноград им может не хватить ресурса.

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Такое мнение эксперт высказал в обзоре фронта по состоянию на 9 августа в эфире OBOZ.UA. В то же время, он предостерег местных жителей от легкомысленного отношения к своей безопасности.

"Именно сейчас от непосредственно линии боестолкновени до того же Покровска всего-навсего 21 км. Если мы говорим о Мирнограде, то от линии боестолкновения гораздо меньше – 12 км. Этого достаточно, чтобы обстреливать эти населенные пункты как ствольной артиллерией, так и реактивными системами залпового огня", – подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, что советские пушки М-46, которые оккупанты снимают с сохранения, имеют дальность попадания 27 км. А если использовать иранское оружие, это может быть 40-44 км.

"Поэтому Покровск и Мирноград находятся в зоне поражения даже ствольной артиллерии. Не говоря о реактивных системах залпового огня, а также нанесении ударов корректируемыми авиационными бомбами. Опасность велика", – подчеркнул обозреватель, призвав местных жителей обезопасить себя и своих родных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Террористические войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей.

– Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что наступление войск РФ примерно через полтора-два месяца оно должно пойти на убыль. Он указал на военный опыт: наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".

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