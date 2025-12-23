Покровский 'карман' превратился в серую зону? Есть ли шанс стабилизации? Симороз поделился прогнозом

Российская оккупационная армия параллельно с активными атаками на востоке нашей страны начала также "когнитивную" войну на Сумщине и Харьковщине. Враг зашел в два небольших приграничных населенных пункта, но не с целью дальнейшего продвижения, а чтобы продемонстрировать в информационном пространстве свою способность беспрепятственно наступать везде. В то же время это плохой звоночек, свидетельствующий о недостаточной обороне государственных границ.

Полная зачистка Купянска от вражеских сил – вопрос нескольких недель, если ВСУ не допустят ошибок. Однако, несмотря на определенное улучшение ситуации в районе Покровска и Мирнограда, о стабилизации речь пока не идет. Главная текущая цель Сил обороны – восстановление логистики.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– По оценкам Института изучения войны, есть признаки так называемой когнитивной войны, составляющей гибридной войны, которую враг проводит на территории Сумщины и Харьковщины, где мог произойти заход оккупационных сил в два населенных пункта: Грабовское и Сотницкий Казачок. Как вы думаете, действительно ли главная цель врага именно такая – когнитивная, гибридная, а не чисто военная, активные наступательные действия?

– Я склоняюсь к тому, что все же речь идет о гибридных средствах. По сути могу подтвердить то, что пишет американский Институт изучения войны: наступательные действия, которые имеют какую-то военную цель, проводятся несколько иначе. Если враг видит слабые стороны противника, какие-то перспективы для себя, он действует гораздо большими силами. Но здесь мы не видели серьезных сил.

В то же время есть вопросы к нашей линии обороны, к нашему присутствию в целом на границе, как она расположена. К сожалению, по всему участку фронта у нас большая проблема с личным составом, о чем я неоднократно говорил. Местами мы не можем в полной мере контролировать границу. У нас есть линии обороны, которые строятся не на границе, а немножко на расстоянии. Сама граница у нас, к сожалению, контролируется на уровне патрулирования и недостаточными силами тех органов, которые могут способствовать пограничным силам. Например, речь идет об органах Национальной полиции, районных ячейках ДФТГ и тому подобное.

Откровенно говоря, я не совсем понимаю: если мы говорим о государственной границе, то где наша полиция? Что делают наши органы правопорядка в пограничных полосах? А это была именно пограничная полоса, которая по закону должна усиленно охраняться, там должно быть усиленное присутствие наших пограничных отрядов и правоохранительных органов во время действия правового режима военного положения.

К сожалению, мы видим, что некоторые приграничные городки остаются без украинского контроля, украинской юрисдикции. Там был заход врага, он осуществлял определенные инфильтрационные мероприятия, похищал людей и под принуждением вывозил на вражескую территорию.

Это делается с целью максимально раскачать ситуацию, показать, что мы имеем слабые стороны на других участках фронта. Именно потому эта операция имеет такое большое информационное значение. Это заход в одно село, который стратегически не имеет никакого значения, но информационно это означает, враг перешел государственную границу Украины и зашел в населенный пункт и осуществил определенные мероприятия, связанные с гражданским населением. Бесспорно, это негативно влияет на нас. Я не думаю, что дальше будет переброска войск или еще что-то. Это слишком мелкие операции, слишком трудно о них говорить в другом контексте.

Ранее враг совершал другие операции, например на Харьковщине, в Волчанске, где, бесспорно, цель была иная – тактическая, и с военной точки зрения имела определенный смысл, в том числе и по перетягиванию наших войск. Ведь нам пришлось бросать туда значительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию.

Здесь в определенной степени так же, нужно применять определенные меры для стабилизации ситуации, но на самом деле речь идет о двух маленьких населенных пунктах на границе Украины. Так что это в большей степени информационное давление. Я не вижу предпосылок для того, чтобы враг имел здесь какой-то тактический успех.

В то же время недооценивать врага также нельзя. На самом деле это плохой звоночек по укреплению нашей границы, по контролю над ней и нашими населенными пунктами.

– Есть и хорошие новости. Купянск уже почти зачищен от врага. Если посмотреть на карту DeepState, то можно увидеть, что участки в районе Покровска, которые еще недавно были закрашены красным, то есть были оккупированными, сейчас серые, то есть превратились в серую зону. Считаете ли вы, что сегодня у нас есть основания для оптимизма? И можно ли говорить о том, что даже этот, самый сложный участок фронта будет спасен?

– По Купянску – действительно ситуация значительно улучшилась, стабилизировалась. Враг находится в окружении в самом городе. Очевидно у врага нарушены логистические пути. В городе осталась его небольшая группировка войск, несколько рот, которые находятся в окружении. Враг сейчас пытается зайти с севера и деблокировать город. В принципе, кольцо довольно плотное. Оно еще недостаточно плотное в районе Голубовки, но в целом в районе Мирного, Радьковки, Киндашевки проведены хорошие контрнаступательные успешные действия, мы закрепились, поэтому я думаю, через несколько недель здесь будет финальная развязка.

Если мы не допустим ошибок, будем держать этот участок фронта стабильным, с личным составом, с техникой, с дронами и не допустим прорыва наших позиций с севера, то все для врага в Купянске закончится закономерно. Думаю, что мы восстановим контроль над Купянском в полной мере, если будем выполнять для этого все поставленные условия и задачи.

Не хотелось бы сейчас жить эйфорией и загадывать наперед, но действительно ситуация в значительной степени улучшилась. Чего не скажешь о Покровске. Здесь ситуация максимально сложная. Продолжаются городские бои и в Покровске, и в Мирнограде. Враг имеет лучшие позиции со всех сторон, по всем направлениям, он контролировал половину Покровска. Сейчас мы смогли совершить действия, которые имеют определенный смысл. Но эти действия скорее похожи именно на навязывание боевых действий на этом участке фронта, а не на стабилизационные мероприятия.

Потому что Покровск на самом деле нестабилен. Сейчас туда повторно на некоторых направлениях продвинулись наши войска, используя бронетехнику по трассе из Павлограда, то есть из западной части Покровска. Но все равно ситуация сложная на юге, на востоке, в Мирнограде. Враг имеет значительное тактическое преимущество.

Поэтому здесь просто некорректно оценивать это мероприятие с тактической точки зрения. По моему субъективному убеждению, учитывая театр боевых действий, это, к сожалению, серьезного успеха пока нам не дает. Возможно, это будет со временем. Тогда мы сможем говорить об определенном выравнивании ситуации. Но у нас все очень плохо с флангами.

Таким образом, сейчас Покровск наполовину под контролем врага, а в Мирнограде ужасная ситуация, потому что город оказался полностью в оперативном окружении силами врага. Поэтому говорить о каком-то значительном улучшении нельзя. Надо бить по флангам, но мы сейчас таких предпосылок не имеем, мы потеряли логистические пути.

Похоже, что это навязывание боев может в большей степени способствовать восстановлению логистических путей, и сейчас мы можем говорить исключительно об этом. Ведь перерезана логистика, перерезаны эти населенные пункты. К сожалению, мы слишком далеко откатываемся от Мирнограда, от Покровска, чтобы говорить о какой-то стабилизации там.