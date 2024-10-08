Покровское и Кураховское направления – самые горячие: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 7 октября на фронте было зафиксировано 172 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 октября.

В течение суток оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, 72 авиационных удара, задействовав 122 управляемых авиабомбы и 1508 ударов из дронами-камикадзе. Также враг осуществил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 117 из них – из РСЗО.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Яблоновка, Екатериновка, Ободы, Золочев, Купянск, Твердохлебово, Серебрянское лесничество, Ступочки, Никоновировка, Петровка, Славянск, Краматорск, Константиновка, Александрополь, Тарасовка, Калиново и Херсон.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем ракетно-артиллерийским средствам и шести районам сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК "Оса".

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины остановили четыре попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидового, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Новоторецкого, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукуриного, Желанноо Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил три штурма наших позиций в направлении Богоявленки Донецкой области.

Две безуспешные попытки атаковать украинские подразделения были отбиты защитниками украинской земли на Ореховском направлении вблизи Роботиного.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли семь попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Враг производит перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры и позиций наших войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 авиабомбы на Курщине.

Наши воины наносят оккупационным войскам значительный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, 30 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, средство ПВО, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 ракеты, 83 автомобиля и девять единиц специальной техники.

Напомним, Силы обороны и ПВО в ночь на 8 октября уничтожили 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, запущенных по Украине страной-агрессором РФ. В частности, беспилотники были сбиты в пределах пяти регионов.

Ранее сообщалост, что ночь на 8 октября российские войска атаковали Одесщину дронами-камикадзе. В Черноморске под удар попала многоэтажка, на нескольких этажах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки произошло попадание в гражданское судно под флагом Палау, зашедшим в порт для загрузки 7 октября. Вражеский удар привел к гибели 60-летнего украинца, работника обрабатывающей грузы компании.