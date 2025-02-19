Покровское направление снова в эпицентре внимания: на фронте произошло 106 боевых столкновений – Генштаб.

На поле боя в среду, 19 февраля, по состоянию на 22:00 произошло 106 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самым горячим участком передовой остается Покровское направление. Там ВСУ в течение дня ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

На Купянском направлении три атаки врага отразили украинские защитники в районах Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении 12 захватчиков остановили ВСУ возле Балки Журавки, Ямполевки, Колодцев, Макеевки и в направлении Григоровки.

На Северском направлении противник предпринял попытку наступать в районе Верхнекаменского, бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Васюковки.

На Покровском направлении враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улакли. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, ВСУ ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов. Уничтожены танк, девять автомобилей, шесть мотоциклов, 13 БпЛА, средство РЭБ и средство спутниковой связи, также значительно поврежден танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и три артиллерийские системы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Озаряновки, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают напор, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного. До сих пор ведутся два боестолкновения.

На Ореховском направлении россияне девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного. Три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили 11 атак захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терять свое войско и технику на украинской земле. На этот раз в Третьей штурмовой показали прицельную работу по врагу.

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