'Поле боя очень прозрачное': Селезнев объяснил, что означает перегруппировка войск врага. Карта

Россия перегруппировывает свои войска сразу на нескольких участках фронта. В частности, враг переводит силы с Сумского и Харьковского направлений на более горячие направления на востоке Украины. Оккупанты не могут это делать скрыто, поскольку поле боя очень прозрачное. И Силы обороны видят все процессы, связанные с перемещением больших масс личного состава РФ, техники и оружия врага и действуют соответственно.

О том, что означает перегруппировка российских войск и может ли враг готовиться к каким-то прорывным действиям на востоке в ближайшее время, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Он пояснил, что ключевым фактором, который влияет на ситуацию на поле боя, являются ресурсы. И их у врага на сегодня не так много.

"Россия сейчас фактически трупами своих солдат устилает путь к контролю за столь желанными квадратными километрами украинской территории. Ресурсов у противника на самом деле не так много. Несмотря на то, что около 700 тысяч российских военнослужащих задействованы в рамках так называемой специальной военной операции, противнику этого явно недостаточно", – сказал эксперт.

Именно поэтому россияне начинают забирать часть своих сил и средств оттуда, где они не могут достичь каких-то результатов, на приоритетные для них участки фронта, или туда, где, как считает враг, украинская оборона слабее.

Куда враг перебрасывает свои войска

"С территории приграничья Сумской области, с севера Харьковской области и, как ни парадоксально, даже из района Часового Яра российские силы и средства перемещаются на приоритетные участки фронта. Речь идет прежде всего о Покровском и Мирноградском направлениях", – пояснил Селезнев.

Также часть своих средств российские оккупанты перемещают сейчас на юг Запорожской области, в район Степногорска.

"Там в последнее время активизировались боевые действия – Степногорск, Плавни, Каменское, а также направление на Орехов. Там противник также пытается сконцентрировать максимум своих сил и средств в перспективе ближайших 30 дней и активно атаковать наши рубежи и позиции. Вполне возможно, что эти действия будут синхронизированы с попытками противника атаковать в направлении на Гуляйполе с востока. Ведь, как мы видим, боевые действия на Новопавловском направлении в последнее время достаточно серьезно активизировались", – рассказал военный эксперт.

ВСУ максимально замедляют продвижение российских войск

Осуществляя такие перегруппировки, враг пытается сосредоточить свои усилия на тех участках фронта, которые он считает перспективными и, соответственно, приоритетными, пояснил Селезнев.

"С учетом того, что поле боя очень прозрачное и мы видим все процессы, связанные с перемещением больших масс личного состава, техники и вооружений противника, вряд ли это можно сделать скрыто, поэтому на любые действия противника мы совершаем определенные контрдействия", – отметил эксперт.

Он отметил, что украинские защитники максимально замедляют продвижение российских войск, разрушая ключевые логистические магистрали, в частности железнодорожные пути и сообщения, на маршрутах движения российских оккупантов.

"Причем речь идет не только о временно оккупированных территориях нашей страны, но и о некоторых российских регионах, граничащих с Украиной. Брянск, Курск, Белгородская область также находятся под нашим влиянием, контролем, и мы по мере возможности максимально замедляем продвижение российских войск, в том числе и там", – добавил Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, Селезнев дал прогноз, может ли Россия сделать ставку на наступление на юге. По его словам, оккупанты будут сосредотачивать свои усилия там, где оборона наших защитников будет слабее. Поэтому южное направление не является главной целью врага.

