Полковник Недзельский: 'мобикам' дают наркотики, на Путина готовят покушение. Интервью

Сегодня едва ли не единственным преимуществом российской оккупационной армии в войне против Украины остается ее огромный мобилизационный ресурс. Запасы дальнобойных высокоточных ракет врага стремительно сокращаются, экономика трещит по швам, но "мобиков" у страны-террориста по-прежнему много. Они практически не подготовлены к реальному бою, украинская армия "косит" их тысячами, но те идут дальше по трупам своих побратимов. Такое поведение можно объяснить только влиянием наркотических веществ.

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Когда украинская армия полностью освободит территорию нашей страны от оккупационных войск, внутри России начнутся определенные процессы, угрожающие и РФ, и лично главе Кремля Владимиру Путину. Уже сейчас из-за неуспеха диктатора в войне в России образовался определенный круг офицеров и представителей спецслужб, готовых совершить госпереворот. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

– Стало известно о том, что в канун Нового 2023 года пресс-секретарь Путина Песков провозгласил тост о том, что война будет продолжаться долго. Это хорошая новость для нас – когда агрессор говорит о том, что фактически у него не хватает сил на скорую победу? Или это в большей степени плохая новость, ведь враг пытается затянуть войну и превратить ее в перманентную?

– Прежде всего, этой фразой он продемонстрировал бессилие России. Вспомните, в начале полномасштабного вторжения в РФ говорили о том, что "за 3-4 дня Киев падет". Сегодня они говорят, что эта война надолго. Это явилось следствием героизма, военного таланта наших защитников и всего украинского народа.

Эта фраза Пескова является признаком полного фиаско кремлевской политики. Если в ходе контрнаступления, которое готовят Силы обороны Украины, мы сможем выбить полностью оккупационные войска с территории нашей страны, это может стать катастрофой и для России в целом, и для Путина лично.

Внутри РФ уже назревают протестные настроения. Россияне увидят, что эта война ни к чему не привела. Украина дала отпор, Россия попала в мировую изоляцию, ее экономика трещит по швам. Более того, некоторые российские политики видят, что Путин довел их до такого состояния и хотят организовать переворот в Кремле. Я глубоко убежден, что в России есть офицеры и представители спецслужб, которые уже готовы к этому шагу.

– Но, несмотря на то, что российская оккупационная армия истощена, мы понимаем, что речь идет об очень большой по размерам стране, которая имеет очень большой мобилизационный потенциал. Они могут набрать еще достаточно много "мобиков". Кроме того, есть у РФ и какой-то военно-промышленный комплекс, пусть и не слишком современный. В то же время у Украины очень серьезная поддержка западных партнеров и огромная мотивация ее защитников. Как вы думаете, какой из этих двух потенциалов имеет больший вес в войне?

– Безусловно, потенциал Украины. Я объясню. Дело в том, что войны уже изменились. Побеждают не числом, а умением, современной техникой и оружием. Мы знаем примеры, когда на определенных участках фронта орков было в 20 или даже в 40 раз больше украинских бойцов. И только благодаря героизму наших воинов, таланту командиров и возможностям оружия мы умножали это численное преимущество врага на ноль.

Кроме того, эти "мобики" совершенно не подготовлены и не обучены. Наши военные рассказывают, что поля усыпаны трупами солдат-оккупантов, из того же ППК "Вагнер", наши ребята их косят, но они прут дальше прямо по трупам своих "товарищей". Очевидно, им дают какие-то наркотические препараты.

Артиллерия у россиян устаревшая, советская. Сегодня война носит характер артиллерийских дуэлей. Разведка позволяет определить места скопления сил врага и их просто расстреливают.

Да, война будет затягиваться, потому что у них много орков. Они будут посылать на фронт устаревшие танки Т-55, Т-62. Но танки, которые предоставили Украине, намного лучше. Если бы еще и истребители дали, было бы очень здорово.

Если учесть все эти составляющие, то можно надеяться, что мы сможем разгромить российскую армию. Сначала полностью изгнать ее с территории Украины, а дальше в России начнутся протестные процессы, о которых я говорил. Надеюсь, что развязка уже близка.

– Да, мы все надеемся на это. Но, к сожалению, в российской армии не все так плохо. Например, у оккупантов есть ракеты "Искандер" и ракеты "Калибр". Первые поражают цели на расстоянии до 700 км, вторые – до 2500 км. Украинская армия пока не имеет таких дальнобойных ракет.

– Да, эти ракеты могут лететь на дальние расстояния и наносить удары в глубоком тылу наших войск, но дело в том, что в России почти кончились запасы этих ракет. В ходе боевых действий выпускается до десятков тысяч артиллерийских снарядов, и большого количества у россиян уже нет. Они не могут решить свои оперативно-тактические задачи на поле боя.

– Подытоживая то, что вы сказали. В чем, по вашему мнению, главное преимущество украинской армии, которая позволит осуществить мощное контрнаступление и освободить если не всю территорию Украины, то, по крайней мере, ее большую часть?

– Преимущество наших Вооруженных Сил состоит из нескольких компонентов. Прежде всего это очень большая мотивация наших воинов, потому что они защищают свою Родину. Это первое. Во-вторых, у нас выросла очень мощная плеяда полководцев и командиров. У них есть практика войны. В-третьих, это вооружение, которое нам предоставляют наши союзники. В-четвертых, поддержка мирового сообщества.

Все эти составляющие приведут к победе. По меньшей мере, мы выбьем врага из Украины. А дальше начнутся процессы в самой России, которые приведут к ее развалу. Но это уже другая история.