'Полная чушь': Пригожин разоблачил ложь Шойгу об 'уничтожении' 60 Leopard и заявил, что войска Путина отступают на нескольких направлениях

Военное руководство РФ врет о потерях Сил обороны Украины на фронте, завышая во множество раз количество уничтоженных западных танков и бронемашин. В частности, пока министр обороны РФ Сергей Шойгу бодро рапортует о ликвидации "60 танков Leopard" – в реальности российские войска смогли подтвердить подбитие лишь двух единиц этой немецкой техники.

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Также, в то время, как в сводках МО РФ указаны тысячи "ликвидированных" украинских военных и перечисляются "успехи" ВС РФ на фронте – в реальности оккупанты несут колоссальные потери и отступают не только на Запорожье и Херсонщине, но и на Бахмутском направлении. Об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обвинивший военное командование РФ во лжи, "истериках" и поражениях на фронте.

Так, главарь "вагнеровцев" скептически оценил мечты военного руководства РФ о победе в войне против Украины и обвинил их в намеренном введении в заблуждение президента РФ Владимира Путина о реальном положении дел на передовой.

"Они все еще надеются, что могут выиграть эту войну. Но постольку, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, то руководство минобороны – оно тщательно обманывает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности", – сказал Пригожин.

Он заявил, что сводки МО РФ даже частично не соответствуют реальному положению дел на передовой. Тогда как Шойгу заявляет о 60 уничтоженных немецких танках Leopard – в лучшем случае, оккупантам удалось подбить лишь две единицы этой бронетехники.

"Формируются две повестки. Одна – на земле, другая – на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных "Леопардов", про 3 тысячи уничтоженных солдат противника. Когда ты уничтожаешь "Леопард" – ты поднимаешь "птичку" и снимаешь его. Он стоит на месте сгоревший. Видеоролики, которые широко разошлись в СМИ – это единственный случай, когда украинцы напоролись на нашу авиацию, – были высчитаны заранее и авиация, а потом пехотинцы нанесли им удары. И были уничтожены два "Леопарда" плюс один Т-72, плюс несколько "Брэдли". Все это показывается с разных сторон. Никто не уничтожал 60 "Леопардов". Это полная, тотальная чушь. Шойгу живет по принципу: чтобы в ложь поверили - она должна быть чудовищной. И поэтому идут обманы", – заявил Пригожин.

Реальность, по его словам, кардинально противоположна тому, о чем бодро рапортуют в МО РФ. Пригожин заявил, что войска РФ отступают на юге Украины – и это вызывает истерики у начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях. ВСУ продавливают украинскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник ГШ после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий - сказать: все возвращено и нарисовать на карте красную полосочку, на несколько км севернее, чем она сегодня реально есть. Поэтому то, что нам рассказывают, это глубочайший обман", – заявил российский олигарх.

Он также спрогнозировал в недалеком будущем очередной "шаг доброй воли" со стороны РФ.

"Перед фактом мы встанем только в тот момент, когда – как было на Красном Лимане, как было в Херсоне, как было во многих других местах – сборище этих мразей, понимая, что они уже проср*ли огромный кусок территорий, соберутся и заявят о том, что они "перегруппировались на более выгодные позиции", – убежден главарь "вагнеровцев".

Успехи у ВСУ, по его мнению, есть и на Бахмутском направлении. Там, признал Пригожин, украинское командование умудряется выдавливать с позиций противника, сохраняя жизни своих солдат и имеющуюся технику. Тактика же России –– кардинально противоположна.

"То же самое происходит на Бахмуте. Противник все глубже, глубже, глубже внедряется в нашу оборону. Противник не губит своих солдат. Противник экономит свою технику. Все, что противник не экономит – это боеприпасы. И поэтому солдаты гибнут, уходят с ранениями. Каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки. Время стремительно схлопывается", – мрачно подытожил Пригожин.

Напомним, ранее Пригожин обвинил минобороны РФ в умалчивании реальной ситуации на юге Украины. Он заявил, что успехи ВСУ на поле боя значительно более впечатляющие, чем официально признает Украина. По словам Пригожина, ВСУ уже под Токмаком, а в армии РФ потери достигают 60%.

Также главарь "вагнеровцев" заявил, что ВСУ не бомбили Донбасс восемь лет, и разнес Шойгу за ложь. Пригожин констатировал, что глава МО РФ нагло соврал, когда заявил в феврале 2022 года, что Украина якобы готовится напасть на Россию, и что "спецоперация" началась вовсе не во имя "спасения народа Донбасса", а по совершенно другим причинам.