Пригожин заявил, что ВСУ не бомбили Донбасс восемь лет, и разнес Шойгу за ложь. Видео

Вооруженные силы Украины не обстреливали Донбасс в течение 8 лет, как об этом кричат российская пропаганда и военное руководство РФ. Украинцы сдерживали российские оккупационные войска, ведя по ним ответный огонь.

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Не было также никакого обострения на востоке накануне полномасштабного вторжения РФ, агрессию Россия на самом деле начала по совершенно иным причинам. Об этом заявил владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он публично признал факт, который напрочь отвергает российская пропаганда и ее жертвы из числа среднестатистических россиян.

"По тому, почему началась спецоперация. Украинцы имели группировку, которая находилась по границе с Донбассом, как раз ту, которую мы проламывали от Попасной до Артемовска. Эта группировка состояла из различных добровольных националистических формирований, а также из действующей армии – ВСУ. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним – они били по нам. И это происходило все эти долгие 8 лет, с 2014-го по 2022-й. Иногда возрастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обмена выстрелами. Иногда – уменьшалось", – сказал Пригожин.

Он акцентировал внимание на том, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года ни о какой эскалации и подготовке нападения Украины на Россию не было и речи.

"На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже минобороны пытается обмануть общественность, обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть. Спецоперация так называемая 24 февраля – она была начата по совершенно другим причинам", – заявил Пригожин, добавив, что подготовка к вторжению происходила в обстановке секретности.

Главарь "вагнеровцев" признал, что российская армия с момента прихода в минобороны РФ Сергея Шойгу стремительно деградировала – и вторжение в Украину начинали уже совершенно небоеспобные кадровые войска.

"Теперь об армии. Начиная с 2012 года... Началось все раньше, с Сердюкова, но начиная с 2012 года, когда туда пришел Шойгу, армия не занималась ничем. Каждому срочнику выдавалось по 3 патрона, как в худшие советские времена, хотя в советские времена такого даже не было. Они не занимались боевой подготовкой. Они не обучались на различных видах вооружения, тем более современного. И поэтому в России армия была в настолько ущербном состоянии, что никакие полномасштабные боевые действия вести она не могла", – заявил Пригожин.

Российский олигарх не удержался, чтобы не пнуть в очередной раз "вторую армию мира" и не напомнить о том, как "героически" оккупанты проявили себя в Сирии.

"Позорные кампании типа сирийской, где ЧВК выполняла основную задачу, а армейцы летали на самолетах, абсолютно позорные и хамские вещи, которые они выделывали в Сирии, типа пересечения границ соседних государств на самолетах, о которых многократно все командующие предупреждали Шойгу и Герасимова, они не дали армии никого боевого опыта. Огромное количество генералов увешало себя, как елку, звездами Героя РФ. Большинство из которых никуда не выезжали. Героя России получали просто за то, что один раз на комфортном самолете с кожаным салоном и полированным столом генерал вылетал из Москвы в сторону Хеймима и возвращался обратно. За это получали звезду Героя РФ. Звание фактически дискредитировали, уничтожили это звание", – рассказал Пригожин.

По его мнению, за десятилетие российская армия деградировала до сборища "клоунов", где отличия удостаивались те, кто наиболее рьяно угождал Шойгу и его окружению.

"Клоуны, которые целыми днями ходили и вылизывали задницы министру обороны и его свите, они получали следующие воинские звания, все почести и награды. Солдат при Шойгу перестал существовать как существо, которое может сказать хоть какое-то слово, мнение которого может быть услышано. Поэтому абсолютно отсутствующая подготовка в армии, отсутствие управления, отсутствие вооружения и многие другие факторы встретили российскую армию 24 февраля 2022 года", – сказал Пригожин.

Напомним, ранее Пригожин обвинил минобороны РФ в умалчивании реальной ситуации на юге Украины. Он заявил, что успехи ВСУ на поле боя значительно более впечатляющие, чем официально признает Украина. По словам Пригожина, ВСУ уже под Токмаком, а в армии РФ потери достигают 60%.