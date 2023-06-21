ВСУ уже под Токмаком, а в армии РФ потери до 60%: Пригожин обвинил минобороны РФ в умалчивании реальной ситуации на юге Украины

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" выдал очередную порцию отборной "зрады". Он заявил об успехах Сил обороны Украины на Запорожье, где, по его версии, украинские воины добрались уже чуть ли не до Токмака, а также о начале переброски украинских сил на левый берег Херсонщины.

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Пригожин обвинил минобороны РФ в сокрытии информации о реальном положении дел на поле боя, "зачистке" информационного поля и оценил недоукомплектованность российских подразделений на уровне в 50-60%. Аудио с оценкой ситуации, сделанной Пригожиным, появилось в сети.

Что касается территориального продвижения Сил обороны Украины на Запорожье, их Пригожин для чего-то представляет куда более грандиозными, нежели подтверждает украинский Генштаб. Так, главарь наемников договорился до того, что украинские военные дошли уже чуть ли не до Токмака.

"Пятихатки, Урожайное, северная часть Работино – под ВСУ. Украине отданы огромные куски. Над Токмаком в селе Садовое находятся ВСУ, и дай бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек", – заявил Пригожин.

Следует отметить, что Украина подобных успехов не подтверждала. Подтверждено лишь освобождение Пятихаток, ни о Работино, ни, тем более, об Урожайном в 30 км от линии столкновения или Садовом в 5 км от Токмака украинская сторона не заявляла.

Также главарь "Вагнера" исполнил старую песню "Шойгу, Герасимов, где снаряды?", но на новый лад.

"Никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты пишут письма, что им нужны снаряды, противотанковые средства, гранаты, бронебойные патроны. Втихаря от всех, чтобы ни один военкор туда не попал, затыкается любая информация", – очертил якобы имеющуюся ситуацию в российских подразделениях и на фронте в целом Пригожин.

Он выдал свою версию относительно замысла украинского Генштаба и напророчил России потерю большинства захваченных после 24 февраля 2022 года территорий.

"ВСУ идут в сторону Молочного Лимана. Если они туда выйдут – большинство территорий, захваченных за время так называемой "СВО", будут возвращены противников", – заявил главарь "вагнеровцев".

Привиделись ему украинские подразделения и на левобережье Херсонщины.

"Противник начинает форсировать Днепр. В Голой Пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня – и регулярные войска. И все это полностью скрывается от всех. Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов РФ", – уверяет Пригожин.

Он также оценил потери российских подразделений. По его словам, они достигают 50-60% от штатной численности личного состава.

"Всё это происходит на фоне потерь. Подразделения надо восполнять. Солдат не может один воевать, он не может воевать, когда в подразделении недостаток л/с 50-60%. Он не может один устоять на рубеже, на котором должны стоять двое или трое", – возмутился Пригожин.

По его словам, все эти цифры командование ВС РФ тщательно скрывает.

"Всё, чем занимается руководство "спецоперации" – это подтасовкой фактов, для того, чтобы передавать в Москву красивые доклады. И бог с ним, что они уже привыкли обманывать верховного главнокомандующего. Они вводят в заблуждение российский народ. И если будет продолжаться так дальше, мы останемся без главного – без России", – выдал Пригожин.

Он возмутился, что на фоне происходящего в МО РФ собралась коллегия, чтобы обсудить проведение выставки "Армия-2023", которую проводят жена и дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также военно-морского парада.

"Чтобы провести военно-морской парад, нужно сначала "Москву" (флагман Черноморского флота РФ, потопленный в апреле 2022 года. – Ред.) со дна Черного моря достать, которую вы позорно потопили, подонки, вместе с российскими моряками!" – не упустил возможности в очередной раз пнуть военное командование РФ Пригожин.

Он также озаботился "ценой СВО" и грядущим поражением государства-агрессора в развязанной им войне.

"Следующий вопрос: какой ценой мы проводим эту спецоперацию. Ценой тотального уничтожения армии! Ради чего? Ради того, чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду. Ради того, чтобы члены его семьи были неприкосновенны. Ради того, чтобы он рисовал себя и всяких жуликов на фресках в храме министерства обороны. Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери. О которых замалчивают. О которых не знает российский народ. Когда беда придет – повторяю: мы можем остаться без армии и без России", – резюмировал Пригожин.

Напомним, ранее Путин прокомментировал украинское контрнаступление и традиционно преувеличил потери. Он заявил, что на фронте сейчас наблюдается "опеределенное затишье", якобы связанное с огромными потерями ВСУ в ходе двухнедельных наступательных операций.

По словам Путина, за это время российские оккупанты якобы уничтожили около 250 украинских танков и почти 700 бронированных машин разных типов. Это – половина подтвержденных потерь ВСУ в этих видах техники за все время полномасштабной войны.

Подтвердить "сокрушительные потери" Украины Россия почему-то не может.