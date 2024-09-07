Полной оккупации нет: в центре Нью-Йорка Донецкой области подняли украинский флаг. Видео

В центре поселка Нью-Йорк на Донетчине взвился украинский флаг. Защитники Украины подчеркнули, что заявления оккупантов о полной оккупации населенного пункта "можно пока умножать на ноль".

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "DeepState". ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, и сейчас контроль противника над центром Нью-Йорка остается ограниченным.

Сине-желтое знамя на элеваторе в центре поселка подняли бойцы 2-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

"Контроль врага в центре также относительный, поэтому все предварительные заявления кацапов о полной оккупации можно пока умножать на ноль", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в район поселка Нью-Йорк Донецкой области была переброшена 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Ситуацию на этом участке фронта удалось стабилизировать, вернуть под контроль часть населенного пункта и деблокировать находившиеся в российском окружении Силы обороны.

Напомним, что российские источники ранее заявляли, что войска РФ продвинулись дальше в пределах Нью-Йорка и захватили населенный пункт. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили визуального подтверждения этому.

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