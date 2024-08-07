Оккупанты не захватили полностью Нью-Йорк на Донетчине: карты ISW

Российские источники заявляли, что войска РФ продвинулись дальше в пределах Нью-Йорка и захватили населенный пункт. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили визуального подтверждения этому.

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Об этом говорится в оценке ISW российской наступательной операции на 6 августа 2024 года. Отмечается, что российские оккупационные войска недавно несколько продвинулись вблизи Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 5 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к улице Достоевского в Северном, к востоку от Торецка.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают, как элементы российской 9-й мотострелковой бригады (1-й СК "ДНР") поднимают флаг над зданием по улице Гагарина в северо-западной части Нью-Йорка (южнее Торецка). Это говорит о том, что российские силы недавно продвинулись в пределах этого населенного пункта. Российские источники также заявляли, что оккупанты захватили Нью-Йорк, но ISW не подтверждает этого.

Российские военные блоггеры утверждали, что войска продвинулись на участке шириной 1,6 километра и глубиной до 800 метров в восточном Северном, а также достигли продвижения в районе Дружбы (восточнее Торецка) и Железного (юго-восточнее Торецка).

Некоторые российские источники повторяли заявления о возможном окружении украинских сил в восточном Нью-Йорке, но один российский военный блоггер опроверг это, заявив, что российские войска продвигаются слишком медленно в этом районе, чтобы осуществить окружение.

5 и 6 августа русские войска также проводили штурм вблизи Пантелеймоновки (южнее Торецка). Сообщается, что под Горловкой (восточнее Торецкая) действуют подразделения батальона "Лавина" российской 132-й мотострелковой бригады (1-й СК "ДНР").

Отметим также, что 6 августа вечером российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram видео, на котором оккупанты сжигают украинский флаг и вывешивают триколор на здании, вероятно, школы.

"Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом", – заявил он.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, опроверг российские заявления о полном захвате поселка Нью-Йорк Торецкой городской общины Донецкой области. Коваленко подчеркнул, что сейчас Нью-Йорк не захвачен оккупантами.

"Один из главных пропагандистов РФ Соловьев уже лжет о полном взятии Нью-Йорка, потому что флаг вывесили на школе. Конечно же, Нью-Йорк россиянами по состоянию на данный момент не взят. Там продолжаются тяжелые бои", – написал Коваленко.

Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA заявил, что ситуация в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области угрожает группировке украинской армии оперативным окружением. Чтобы кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта Силы обороны должны задействовать резервы.

Также ранее сообщалось, что в Торецке в Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Российские оккупационные войска находятся вблизи административных границ города, в самом населенном пункте врага нет.

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