Армия РФ готовит котел на Донеччине: израильский эксперт предупредил об опасности

Ситуация в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области грозит группировке украинской армии оперативным окружением. Чтобы кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта, Силы обороны должны задействовать резервы.

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Если перспективы будут неблагоприятными, решение о выводе украинских сил Генштаб ВСУ должен принять как можно раньше. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Ситуация тяжелая, угрожающая. Карта и донесения с мест говорят сами за себя", – констатировал он.

По оценкам эксперта, возможны несколько вариантов развития событий. Если в какой-то момент оккупационные силы иссякнут и прекратят сжимать кольцо, проблема исчезнет сама собой. Если украинская армия задействует здесь дополнительные резервы, можно будет "заморозить ситуацию или изменить ее к лучшему".

Тем не менее, на сегодняшний день не наблюдается ни первого, ни второго, заметил Шарп.

"Раз так, если тенденция продолжится, то перспективы неблагоприятны. В этом случае, если будет реальная угроза оперативного окружения, украинскому командованию желательно будет успеть вовремя принять решение и отвести силы. Потому что выиграть лишних пару дней, какое-то короткое время, но в итоге потерять и территорию, и людей будет наихудшим решением", – подчеркнул он.

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Как писал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ВСУ от 1 августа сообщается, что наиболее горячие бои идут на Покровском и Торецком направлениях. Украинские защитники удерживают рубежи обороны.

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