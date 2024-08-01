Силы обороны останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Самыми горячими направлениями на фронте по состоянию на 16:00 четверга остаются Покровский и Торецкий. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

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Всего с начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник совершил две атаки в районе Волчанска, где бои продолжаются, но ситуация остается под контролем.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался продвинуться к Андреевке, и три атаки продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего зафиксировано пять боеприкосновений, а оккупанты сбросили авиабомбы на Новоосиново и Петропавловку.

На Лиманском направлении враг увеличил количество атак до трех, боевые действия происходят вблизи Макеевки и Торского.

Северское направление также активно подвергается атакам: враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону возле Выимки, а боестолкновения продолжаются недалеко от Спорного, Иванодарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать атаки возле Временного Яра, а враг понес потери и отступил из Клещиевки, Ивановского и Андреевки.

Торецкое направление остается напряженным: произошло 12 штурмов в Северном и Нью-Йорке, где противник продолжает атаковать. Оккупанты получили отпор возле Железного и Торецкого, а Дилиевка была обстреляна КАБами восемь раз и трижды из армейской авиации.

Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где сегодня произошло 36 столкновений разной интенсивности. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Оккупанты также обстреливали Ивановку, Новотроицкое, Гродовку и Тимофеевку, нанеся четыре авиаудара НАРами по Александрополю.

На Кураховском направлении наши войска отразили четыре штурма у Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, нанеся врагу потери.

Времевское направление не подверглось активным наступательным действиям, однако вражеская авиация нанесла семь ударов возле Богоявленки, Новодонецкого и Нескучного.

На Ореховском направлении произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малой Токмачки, а враг выпустил около полусотни неуправляемых авиаракет по Пятихаткам, Гуляйполю и Лобковому.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм на левобережье Днепра.

Украинские войска контролируют ситуацию на всех участках фронта, эффективно истощая врага как на передовой, так и в тылу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что после неудачи с наступлением на Харьков в начале лета российские оккупационные войска изменили свою главную цель. Теперь враг сосредоточил усилия на захвате Покровска в Донецкой области. Также тяжелая ситуация в Торецком направлении.

Российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом – растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.