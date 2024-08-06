Оккупанты продвинулись вплотную к Торецку, продолжается эвакуация населения – МВА

В Торецке в Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Российские оккупационные войска находятся вблизи административных границ города, в самом населенном пункте врага нет.

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Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 5 августа, сказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик. Из громады уже эвакуировали более 3700 жителей и этот процесс продолжается.

"По состоянию на сегодняшний день, скажу, что да, действительно, враг продвигается к административным границам города Торецка. Но в город он не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города", – акцентировал Чинчик.

Эвакуация населения с территории Торецкой громады началась 24 июня, когда активизировались боевые действия. Всех детей уже увезли. В самом Торецке осталось около трех тысяч человек, в основном это пожилые люди.

Есть и люди, которые отказываются эвакуироваться и рассчитывают на то, что ситуация в городе стабилизируется и он не будет захвачен российской армией.

По словам главы МВА, оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения уничтожили в Торецке линии централизованного водоснабжения. Также отсутствует газоснабжение, а в последние два месяца – электроснабжение.

"То есть все люди, оставшиеся на территории громады, вынуждены выживать в подвальных помещениях", – подчеркнул Чинчик.

В громаде еще работают амбулатории и больницы для оказания медицинской помощи и лекарств местным жителям, в частности инсулинозависимым и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщал OBOZ.UA:

– военный 32 отдельной механизированной бригады рассказали, как россияне превращают в пепел Торецк, непрерывно уничтожая его КАБами. Оккупанты складывают квартал за кварталом, поскольку только стерев населенный пункт с лица земли, они получат шанс в него зайти.

– Украинские фотографы Либеровы показали, какой вид имеет разрушенный россиянами Торецк. От города, который до начала полномасштабного вторжения РФ был наполнен жизнью, остались лишь разрушенные и горящие развалины многоэтажек.

– Украинский защитник рассказал, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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