'Торецк в огне': сеть поразили фото разрушенного оккупантами города, сделанные с высоты

В сети показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами фронтовой Торецк. Город продолжает находиться под постоянными обстрелами оккупантов.

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Соответствующие кадры опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице в Instagram. На них видно, что от Торецка, который до начала полномасштабного вторжения России был наполнен жизнью, остались лишь разрушенные и горящие развалины многоэтажек.

"Русский мир" приносит в украинские города, разные по характеру и ритму жизни, только смерть, а в смерти нет ничего разнообразного.

"Торецк сейчас. Очередной украинский город в огне. Я очень хорошо помню, как впервые поднял дрон над Бахмутом в декабре 2022 года. Помним те чувства, когда впервые своими глазами видишь, что делает война в масштабах целого города. Тогда это разбило сердце, но мы искренне верили, что там же, в Бахмуте, удастся остановить эту раковую опухоль.

Прошло два года, и я сбился со счета, сколько раз видел одну и ту же картину. Все украинские города разные, с разным характером и ритмом жизни. Россия делает их одинаковыми: нет ничего разнообразного в смерти", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Торецком направлении враг уперся в многоэтажную застройку в районе Пивничного, там идут тяжелые бои. В сам Торецк оккупанты не вошли. Бои с врагом продолжаются в районе населенных пунктов Зализное, Пивничное и Пивденное.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине является захват всей Луганской и Донецкой областей. Для наступлений на новых направлениях армия страны-агрессора не имеет ресурсов.

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