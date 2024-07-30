'Российские самолеты отрабатывают накатами': защитники Украины рассказали, как оккупанты 'стирают' с лица земли Торецк. Видео

Военнослужащие 32 отдельной механизированной бригады рассказали, как российские террористы превращают в пепел город Торецк в Донецкой области, непрерывно уничтожая его КАБами. Россияне складывают квартал за кварталом, поскольку только стерев населенный пункт с лица земли, они получат шанс зайти в него.

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О ситуации в Торецке бойцы рассказали "Украинскому свидетелю". Воронки от КАБ-1000 и руины – это все, что осталось от когда-то тихого шахтерского города, но там до сих пор остаются гражданские люди.

"Российские самолеты отрабатывают накатами. Что это значит? Один сбросил КАБ и улетел, за ним следующий. И так в течение сорока минут. И мы все это "ловим"", – рассказывал военнослужащий 32 ОМБр с позывным "Саймон".

"Оккупанты стирают город. Иначе они зайти сюда не смогут. Им проще складывать квартал за кварталом, как в Сталинграде", – добавил боец.

Гражданские, которые остаются в городе, преимущественно прячутся в подвалах, но есть и те, кто наводит россиян на украинские позиции.

"Россияне заходят в дом, выходят оттуда с бабушкой или дедушкой, и те чуть ли не за руку ведут их, показывают, где сидят наши ребята. Не исключаю, что это делается под дулом автомата. Затем противник приводит миномет или артиллерию на наши позиции", – отметил защитник.

Он объяснил, что Торецк нужен оккупантам, поскольку он является важной логистической развязкой, ведущей в Константиновку. Основная проблема наших воинов это КАБ – за неделю террористы могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины.

"Чтобы решать эту проблему, нам нужны F-16. Ждем их, с самолетами станет легче", – сказал Саймон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские фотографы Либеровы показали в сети, как сейчас выглядит разрушенный россиянами фронтовой Торецк. На опубликованных кадрах видно, что от Торецка, который до начала полномасштабного вторжения России был наполнен жизнью, остались лишь разрушенные и горящие развалины многоэтажек.

– Украинский защитник рассказал, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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