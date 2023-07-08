Полномасштабная война в Украине длится 500 дней, впереди победа: в Минобороны напомнили основные достижения ВСУ

Полномасштабная война, которую начала Россия против Украины , длится уже 500 дней. В Минобороны напомнили важнейшие события и достижения Вооруженных сил Украины за это время.

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О достижениях Сил обороны на разных направлениях рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она отметила, что захватчикам не удалось реализовать свои планы захватить власть в Киеве "за три дня".

Маляр подытожила:

497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира".

462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.

451-й день, как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.

380 дней назад Украина получила от союзников первые Himars.

373 дня, как был освобожден остров Змеиный.

305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", –напомнила Маляр.

273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад "вернули наш Херсон", отметила замминистра.

113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.

80 дней, когда получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot.

65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

Сейчас украинские воины продолжают защищать нашу землю от врага в тяжелых боях и отвоевывать украинские территории.

Маляр также отметила, что уже в скором времени украинские пилоты начнут обучение на F-16.

"Впереди – победа", – констатировала заместитель министра обороны.

Напомним, что в Минобороны Украины представили обновленную летнюю военную форму для женщин. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих. В частности, разработчики добавили кулиску на кителе, эластичную ленту под коленями, завышенную талию, туннельный пояс для беременных, а также создали женское белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как тренируют новобранцев на полигоне. На эксклюзивные фото попали женщины, обучающиеся военному делу наравне с мужчинами.

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