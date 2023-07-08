Полномасштабная война в Украине длится 500 дней, впереди победа: в Минобороны напомнили основные достижения ВСУ
Полномасштабная война, которую начала Россия против Украины , длится уже 500 дней. В Минобороны напомнили важнейшие события и достижения Вооруженных сил Украины за это время.
О достижениях Сил обороны на разных направлениях рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она отметила, что захватчикам не удалось реализовать свои планы захватить власть в Киеве "за три дня".
Маляр подытожила:
- 497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира".
- 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.
- 451-й день, как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.
- 380 дней назад Украина получила от союзников первые Himars.
- 373 дня, как был освобожден остров Змеиный.
- 305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", –напомнила Маляр.
- 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад "вернули наш Херсон", отметила замминистра.
- 113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.
- 80 дней, когда получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot.
- 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".
Сейчас украинские воины продолжают защищать нашу землю от врага в тяжелых боях и отвоевывать украинские территории.
Маляр также отметила, что уже в скором времени украинские пилоты начнут обучение на F-16.
"Впереди – победа", – констатировала заместитель министра обороны.
Напомним, что в Минобороны Украины представили обновленную летнюю военную форму для женщин. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих. В частности, разработчики добавили кулиску на кителе, эластичную ленту под коленями, завышенную талию, туннельный пояс для беременных, а также создали женское белье.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как тренируют новобранцев на полигоне. На эксклюзивные фото попали женщины, обучающиеся военному делу наравне с мужчинами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!