Полностью украинская разработка: в эфире CNN показали морской дрон MAGURA V5. Видео

Недавно Украина представила разработанный ею ударный морской дрон MAGURA V5. Американский телеканал CNN впервые публично продемонстрировал это оружие вблизи.

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В сюжете отмечалось, что эти морские дроны-камикадзе используются для ударов по российским надводным целям и уже значительно ограничили передвижение флота страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Дальность действия такого беспилотника около 800 км, он может нести до 300 кг взрывчатки.

"Ими очень легко управлять. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту, бороздя волны. Если российские корабли их замечают, то открывают отчаянный огонь. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели", – говорится в репортаже.

Украинские военные рассказали, что такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки.

Дрон MAGURA V5 является полностью украинской разработкой, выпуск оружия тоже налажен в Украине.

Разработчик морского беспилотника говорит, что вооружение российских кораблей создано для борьбы с другими суднами, поэтому его трудно использовать для поражения небольших и очень быстрых морских дронов.

Характеристики дрона MAGURA:

– Длина: 5500 мм или 5,5 м;

– Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

– Высота над ватерлинией: 500 мм;

– Крейсерская скорость: 22 узла;

– Максимальная скорость: 42 узла;

– Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

– Полезная нагрузка: 320 кг;

– Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на международной выставке в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023) был представлен новый ударный морской дрон MAGURA V5, разработанный "Укроборонпромом". Это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

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