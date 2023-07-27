'Полны сил двигаться': Маляр назвала основные задачи Сил обороны на фронте

Силы обороны работают над уничтожением техники и личного состава русских войск. Основная задача, стоящая перед нашими защитниками – это ослабление способности врага обороняться.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, что уже есть признаки того, что врагу все сложнее сопротивляться.

"Основная задача, которая перед нами стоит сейчас, кроме того, что нужно двигаться вперед, – это, безусловно, ослабление способности врага обороняться. И собственно сейчас этим и занимаются. Еженедельно уничтожаются десятки складов оружия, за день уничтожаются сотни российских военных, их техника. Мы видим уже признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", – отметила Маляр.

По ее словам, происходит постепенное продвижение на Бахмутском направлении, к югу от Бахмута. Упорные бои продолжаются в населенных пунктах Курдюмовка, Клищиевка и Андреевка, где армия РФ применяет артиллерию и минометы. Севернее Бахмута украинские воины отбивают атаки врага, который пытается вернуть утраченные позиции.

В то же время, российские войска пытаются выбить Силы обороны с господствующих высот на Лиманско-Купянском направлении, но также без успеха.

Маляр отметила, что захватчики не отказались от целей оцепить Авдеевку.

"В сам город они не рискуют заходить, потому что боятся застрять там в городских боях", – отметила замминистра.

Она подчеркнула, что "постепенно, но уверенно" Силы обороны продвигаются по южным направлениям наступления – Мелитопольскому и Бердянскому.

"Мы двигаемся, но нужно понимать, с каким усилием и сопротивлением врага мы сталкиваемся", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По информации Генштаба, на 27 июля Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ показали зачистку Старомайорского, в результате слаженных действий защитников оккупанты сдались в плен.

Силы обороны Украины выбили врага с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении, что подтвердил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

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