Половина Украины до конца 2026 года? В ISW оценили притязания Кремля и назвали условие для победы Путина

Украинская разведка получила информацию, что Кремль планирует оккупировать до конца 2026 года как минимум половину территории Украины. Аппетиты агрессора распространились не только на весь Донбасс, но и на север страны, Одесскую и Николаевскую области и в конечном итоге – на половину Украины к востоку от реки Днепр.

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Однако текущие "успехи" России на поле боя, ее подорванные наступательные возможности и то, что Украину продолжают поддерживать западные союзники, заставляют усомниться в том, что Кремль сможет полностью воплотить эти планы в жизнь, особенно за столь ограниченное время. Что задумал агрессор и насколько он сможет достичь желаемого, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Данные украинской разведки относительно планов Кремля обнародовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Во время общения с журналистами 5 июня он сообщил, что Россия, вероятно, стремится захватить всю Донецкую и Луганскую области до 1 сентября и создать буферную зону вдоль северной украинско-российской границы до конца 2025 года.

А до конца 2026-го Москва хочет оккупировать всю правобережную часть Украины и захватить Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать для нашего государства доступ к Черному морю.

По данным западных источников, американским чиновникам Палиса также передал карту, согласно которой в планах РФ – захват еще примерно 222 700 дополнительных квадратных километров территории Украины. Если бы Москве это удалось, под ее контролем всего оказалось бы 336 300 квадратных километров (из более 603 тыс. кв км общей площади государства). Это – почти вдвое больше, чем примерно 162 тыс кв км, которые Россия смогла захватить в первый месяц полномасштабного вторжения, воспользовавшись эффектом неожиданности.

Согласно карте, на которой отражены вероятные оперативные цели РФ, российские войска будут пытаться захватить и использовать позиции в Запорожской и Днепропетровской областях для поддержки одновременных усилий по захвату остальных Донецкой и Луганской областей до 1 сентября 2025 года. Захват города Запорожья до этой даты в намерения оккупантов, похоже, не входит. Однако от стремления оккупировать этот облцентр Москва не отказалась.

"Остается непонятным, на каких основаниях российские военные смогут захватить остальную часть Донецкой области в течение следующих трех месяцев или даже продвинуться на 50-80 километров от нынешней линии фронта России до административных границ Донецкой области. Российские войска потратили последние 15 месяцев на продвижение от 30 до 50 километров от окрестностей Авдеевки до своих нынешних позиций к северо-востоку и юго-западу от Покровска, что гораздо медленнее, чем то, что необходимо для захвата всей Донецкой области до 1 сентября", – прокомментировали аналитики.

Также, судя по карте, россияне собираются пробиться через пояс крепостей Константиновка-Краматорск-Славянск. При этом, чтобы не выбиться из "дедлайнов", сделать они это должны со скоростью, которой ни разу не демонстрировали за все время полномасштабного вторжения. Бахмут, непосредственные бои за который шли около года и стоили РФ огромных потерь, стал последним сравнительно крупным и хорошо укрепленным городом, который смогли захватить россияне, отмечено в материале.

Также в украинской разведке отмечают, что россияне попытаются оккупировать полностью Херсонщину и создать "буферную зону" на севере Украины до конца текущего года. Судя по карте Палисы, форсировать Днепр, чтобы захватить всю Херсонскую область, россияне попытаются вброд. Также они намерены незначительно продвинуться дальше в Днепропетровской области и создать "буферную зону" вдоль международной границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до конца 2025 года.

"Российскому военному командованию, вероятно, придется передислоцировать значительное количество российских сил из других районов линии фронта для достижения этих целей, при условии, что международные партнеры Украины будут продолжать поддерживать Украину", – говорится в материале.

Сомнения у аналитиков вызывает и реалистичность планов РФ по захвату всей Херсонщины. Это требовало бы форсирования Днепра, создания укрепленного пункта на правом берегу Днепра, а уже потом – продвижения к админграницам региона на запад и на север.

"Ни украинские, ни российские войска не проводили успешных масштабных операций через реку Днепр с момента вывода российских войск на восточный (левый) берег Херсонской области в ноябре 2022 года, а создание значительных украинских оборонительных сооружений на западном берегу Херсонской области после освобождения этой территории только еще больше будет препятствовать способности России захватить оставшуюся часть Херсонской области", – поделились соображениями в ISW.

Также аналитики считают, что серия усиленных одновременных российских наступательных операций на севере Черниговской, Сумской и Харьковской областей распылит человеческие ресурсы и материальные средства России вдоль всей тысячекилометровой линии фронта и, вероятно, обострит проблемы, которые уже испытывает армия РФ.

"Однако заявленные оперативные цели России до конца 2025 года согласуются с давними российскими требованиями к Украине по отступлению незаконно аннексированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма", – говорится в материале.

При этом аналитики, изучив имеющиеся данные и представленную Киевом карту, констатировали, что заявленные цели российского военного командования на 2026 год выходят далеко за рамки официальных территориальных требований России и направлены на захват значительной части центральной Украины и большей части юга и востока.

Аппетиты агрессора протянулись на остальную часть Запорожья, всю Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области, половину Киевской и Днепропетровской областей, а также большую часть Одесской и Николаевской областей.

"Российским войскам придется захватить девять пока неоккупированных областных центров – Запорожье, Одессу, Николаев, Одессу, Днепр, Харьков, Сумы, Чернигов и Полтаву - с приблизительной довоенной численностью населения более 5,6 миллиона человек. Россия не захватывала ни одного областного центра с марта 2022 года, когда российские войска захватили Херсон, а затем потеряли его через восемь месяцев. Эта цель потребует от российских войск продвижения более чем на 300 километров от самой отдаленной точки международной границы к Киеву в течение следующих 18 месяцев", - отметили аналитики.

В ISW констатировали, что эти вероятные планы соответствуют давним российским территориальным претензиям и недавним заявлениям из Москвы, в которых отдельные кремлевские чиновники вроде Дмитрия Медведева "оставляют" Украине лишь небольшую территорию вдоль границы с Польшей.

Аналитики не сомневаются, что Путин был бы счастлив, если бы эти амбициозные захватнические планы российской армии удалось реализовать. Однако вероятность этого – крайне низкая.

"Российские военные, вероятно, не смогут достичь своих заявленных целей на 2026 год, учитывая значительные потери в человеческих ресурсах и материальных ресурсах, которые российские войска понесли в течение последних трех лет войны, и неспособность российских сил осуществить оперативный маневр на поле боя. Теория победы Путина зависит от поддержки Украины западным альянсом, который оставляет Украину как необходимое условие для достижения такого масштаба продвижения", – считают они.

Россиянам с 2022 года ни разу так и не удалось провести быстрый механизированный маневр, необходимый для осуществления значительных прорывов украинских оборонительных линий. При этом по подсчетам западных разведок, Россия потеряла уже почти миллион солдат и более 10 тысяч единиц бронетехники за время полномасштабного вторжения.

Сложные наступательные операции в рамках выполнения плана россиянам пришлось бы выполнять в условиях заминированных серых зон, украинских оборонительных линий, украинских беспилотников и населенных украинских городов и поселков вдоль тысячекилометровой линии фронта.

"Любой оперативный план, который потребует от российского командования распыления своих ограниченных наступательных возможностей вдоль всей линии фронта для достижения значительного продвижения от Одесской до Черниговской областей, вероятно, обострит проблемы нехватки боевых мощностей России и подорвет способность российских военных достигать своих целей", – говорится в материале.

Заявленных целей Россия смогла бы достичь только в условиях резкого изменения ситуации на фронте в ближайшее время – например, если бы российским войскам удалось восстановить оперативный маневр или украинские оборонительные линии внезапно потерпели бы крах.

В 2023-24 годах задержки с поступлением в Украину западной помощи помогли России вернуть инициативу на поле боя, а также получить определенные территориальные достижения. Именно поэтому Кремль прилагает максимальные усилия, чтобы убедить Запад в "неизбежности" победы РФ и якобы бесполезности продолжения поддержки "обреченной на поражение" Украины. И только в случае, если Москве это удастся, Россия может действительно победить в войне.

"Единственная реальная надежда России выиграть войну в Украине – убедить Запад отказаться от Украины, и поэтому Путин стремится предотвратить будущее предоставление западной военной помощи Украине. ISW продолжает оценивать, что западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российской агрессии и имеет решающее значение для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине и долгосрочной безопасности в Европе. Россия вряд ли захватит половину Украины, если международная коалиция будет продолжать поддерживать Украину", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия несет большие потери в войне против Украины. Аналитики также оценили, способен ли агрессор в таких условиях сделать "рывок" на фронте.

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