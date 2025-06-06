Россия несет большие потери в войне против Украины: в ISW оценили, позволит ли это агрессору сделать "рывок" на фронте

Российская армия ежедневно теряет более 1100 оккупантов в день. Большинство из этих потерь – безвозвратные: на поле боя ежедневно погибает почти тысяча российских солдат.

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Непропорционально высокие потери личного состава Россия несет, достигая мизерных территориальных достижений, при таких условиях значительные прорывы в обозримом будущем ей не светят. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Среднесуточный показатель российских потерь в живой силе, который фиксируется сейчас, составляет 1140 человек. И это – оценки не украинского военного руководства, а НАТО. На основе анонимности чиновник Североатлантического альянса также назвал шокирующее соотношение: из этого количества погибают на поле боя в среднем 975 россиян. При этом стандартным соотношением считается один погибший к трем раненым.

И такими непропорционально высокими потерями Россия платит за действительно незначительные территориальные продвижения.

В целом, по оценкам НАТО, с января по апрель этого года Россия потеряла примерно 160 тысяч своих солдат. И в мае потери оставались высокими даже после "замедления темпов боевых действий" – несмотря на некоторое их снижение.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 13 мая сообщил, что российские войска потеряли около 177 тысяч солдат с 1 января 2025 года. Исходя из этой цифры, среднесуточные потери агрессора составляют 1 351 человек.

"Этот ежедневный уровень потерь ниже рекордно высокого среднесуточного уровня потерь в 1523 человека, который, как сообщается, российские войска понесли в ноябре 2024 года, но российские войска все еще тратят количество человеческих ресурсов, непропорциональное их незначительным территориальным достижениям", – отметили в ISW.

Аналитики также процитировали заявление заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы от 4 июня, который констатировал, что за 2024 год Россия смогла захватить 0,4% от общей территории Украины. За полгода 2025-го россияне оккупировали еще 0,2%. И эти оценки согласуются с наблюдениями ISW относительно российских "успехов" за последние полтора года.

На каждом километре продвижения, добавил Палиса, российская армия теряет около 167 россиян.

"ISW продолжает оценивать, что непропорционально большие потери России в человеческих ресурсах и материальных ресурсах за незначительные территориальные достижения на театре военных действий являются неустойчивыми в среднесрочной перспективе и вряд ли приведут к значительным и быстрым достижениям", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее главком ВСУ Сырский рассказал, сколько артсистем РФ было ликвидировано в мае. Он заверил, что Силы обороны Украины продолжат уничтожать захватчиков везде и всеми доступными способами.

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