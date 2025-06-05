'Уничтожаем врага': сколько артсистем РФ ликвидировано в мае. Статистика Сырского. Видео

За май ВСУ уничтожили 1391 единицу вражеской артиллерии российских оккупантов. С начала года общие потери врага среди артиллерийских систем превысили 7 тыс.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что уничтожение артиллерии является важной составляющей успеха на фронте.

"Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов. С начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем – 7218 единиц", – отметил генерал.

Главнокомандующий также поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную и результативную работу.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 930 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже около 992 750 живой силы.

В частности, воины обезвредили 39 артиллерийских систем (всего 28 750), четыре реактивные системы залпового огня (1406), три танка (10 887), две боевые бронированные машины (22 680) и одно средство противовоздушной обороны (1177) оккупационных сил.

Также в конце мая начальник пограничной заставы бригады "Форпост", младший лейтенант Павел Телефус сообщал, что ВС РФ накапливали большое количество личного состава на Волчанском направлении. Агрессор осуществлял ежедневные штурмовые действия, преимущественно в дневные часы.

Видео атак дронаров и минометчиков подразделения Falcon бригады "Гарт" по наблюдательным пунктам и огневым позициям россиян смотрите по ссылке.

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