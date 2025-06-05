ВСУ обезвредили на фронте еще 930 оккупантов и 39 артсистем армии РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 930 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 992 750 живой силы.

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Накануне защитники также уничтожили 226 единиц военной техники и вооружения агрессора. Обновленные данные 5 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, воины обезвредили 39 артиллерийских систем (всего 28 750), четыре реактивные системы залпового огня (1406), три танка (10 887), две боевые бронированные машины (22 680) и одно средство противовоздушной обороны (1177) оккупационных сил.

В небе бойцы били 95 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 39 019), на земле сожгли 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн (50 812).

В общем за время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 3907 единиц спецтехники, 3241 крылатую ракету, 413 самолетов, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уничтожили редкую вражескую РЛС "Зоопарк-1М" стоимостью $25 млн. Российскую технику поразили воины бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

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