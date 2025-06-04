Очень жирная вражеская цель: Силы обороны уничтожили редкую РЛС 'Зоопарк-1М' стоимостью $25 млн. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать на поле боя ценную технику страны-террориста. На этот раз Силы обороны ликвидировали редкий российский радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1М" стоимостью $25 млн.

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Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". Операция была проведена бригадой артиллерийской разведки "Черный лес". Военные отмечают, что это "очень жирная вражеская цель".

"На одном из ключевых направлений, Восточном, уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1М", - говорится в подписи к видео.

Военные добавляют, что благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по РЛС врага в момент развертывания.

"Теперь еще на "Зоопарк-1М" у россиян стало меньше", - резюмировали удачную операцию в ОСУВ "Хортица".

Справка

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) "Зоопарк" российские оккупанты используют для обнаружения наших РСЗО, комплексов ПВО и других огневых средств, а также для обнаружения БПЛА.

Станция точно высчитывает позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Поэтому она является очень опасной для наших защитников на передовой. По информации из открытых источников, ориентировочная стоимость такой РЛС примерно 25$ млн.

Система установлена на шасси многоцелевой гусеничной платформы МТ-ЛБ. Она имеет фазированную антенную решетку, которая способна обнаруживать до 70 позиций в минуту и одновременно сопровождать до четырех целей.

Производитель заявляет, что контрбатарейная РЛС способна обнаруживать позиции 120-мм минометов на расстоянии до 17 километров, 105-мм и 155-мм гаубицы – до 12 километров, а пуски из реактивных систем залпового огня типа БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган" – на расстоянии до 40-45 километров.

Радиолокационные станции такого класса являются ценным и ограниченным ресурсом для оккупантов, а уничтожение каждой из них существенно упрощает работу украинской артиллерии.

Напомним, что страна-агрессор Россия пытается преуменьшить масштабы потерь, которые она понесла в результате операции Службы безопасности Украины "Паутина". Для этого россияне размещают на месте поврежденных дронами самолетов целые борта.

Ранее воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины показали новое видео ликвидации вражеской живой силы с помощью FPV-дронов. Боевая работа состоялась на Купянском направлении.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО показали видео с оккупантом, который пытался сбить FPV-дрон обычной палкой, когда тот летел в сторону окопа. Неуклюжая попытка противодействия технологиям завершилась фатально - беспилотник воинов-разведчиков уничтожил российского военнослужащего на месте.

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