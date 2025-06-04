Россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации: в СБУ разоблачили замысел врага. Фото

Страна-агрессор Россия пытается преуменьшить масштабы потерь, которые она понесла в результате операции Службы безопасности Украины "Паутина". Для этого россияне размещают на месте поврежденных дронами самолетов целые борта.

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Они пытаются сделать так, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных самолетов, однако именно на этих фото и видно, к каким шагам прибегает РФ. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в СБУ.

На этих кадрах видно, что вместо поврежденного СБУ бомбардировщика на аэродром завезли другой самолет. Появился он там в среду, 4 июня.

Этот случай с заменой Ту-95 на одном из российских аэродромов зафиксировали OSINT-аналитики.

"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", – отмечают осинтеры.

Мы писали о том, что через несколько дней после спецоперации СБУ "Паутина" в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Они зафиксировали повреждения по меньшей мере семи самолетов.

Также в сети появились спутниковые снимки с высоким разрешением аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они подтвердили, что украинские дроны уничтожили бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и военно-транспортный самолет Ан-12.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию "Паутина" по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-террориста было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это была самая дальнобойная операция Украины. Наших людей, которые ее готовили, вовремя вывели с российской территории.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили потери российской авиации после масштабной спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". В результате ударов на нескольких военных аэродромах на территории РФ был поражен 41 самолет.

В СБУ показали часть самых ярких кадров поражений – удары FPV-дронов по российским аэродромам "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Среди пораженных бортов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

Также источники OBOZ.UA в Службе безопасности предоставили уникальные кадры подготовки к операции "Паутина". На них видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками с дронами-камикадзе, отправляется в путь.

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